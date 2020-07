Digital Sahel : Une solution innovante pour promouvoir le numérique au Sahel

Particulièrement au Niger, cette nouvelle émission lancée officiellement par IMPACT COM&MEDIA (Maison de production de Business Challenge et Agri Challenge, Agence de communication et média) et l’Agence Nationale pour la société de l’Information (ANSI). C’est une émission 100% innovation pour vulgariser la transformation numérique au Sahel avec des concepts thématiques qui seront développés à partir du travail fait par les talents qui s’éclosent au Sahel en véhiculant des bonnes pratiques en matière digitale et en boostant les actions de développement.

Digital Sahel est une émission d’une durée de 15 minutes qui sera diffusée sur la Télévision Bonferey chaque samedi à partir de 20h20mn et chaque lundi sur Africable Télévision à partir de 22h30mn. Le contenu est composé de trois (3) rubriques dont ‘’Grands projets numériques’’ pour faire découvrir les chantiers amorcés et les réalisations faites en matière de projets structurants dans le domaine numérique et qui produisent un impact systémique à l’échelle nationale voire internationale. Ensuite, la seconde tranche de l’émission ‘’ Start-up à la Une’’ va porter sur la vulgarisation et la promotion d’une PMI/PME qui évoluent dans le numérique en proposant des solutions innovantes durables qui permettent d’améliorer les conditions de travail et par ricochet, le changement positif de la vie des populations. Enfin, la dernière partie de l’émission ‘Regards croisés’’ va se pencher sur l’organisation des débats constructifs autour des avantages des grandes innovations numériques au Sahel.





Créée en mars 2014, IMPACT COM&MEDIA (ICM) compte aujourd’hui 25 employés. Elle est administrée avec énergie et abnégation par son jeune promoteur, Monsieur Seydou Souley Mahamadou. IMPACT COM&MEDIA (ICM a très vite bâti sa notoriété sur le marché grâce à la qualité de son travail et le caractère unique de son business modèle. En effet, IMPACT COM&MEDIA est la seule agence de communication et médias, spécialisée dans l’information économique et sur la vie des entreprises au Niger. Elle s’est également spécialisée dans l’accompagnement du secteur agricole avec son émission phare Agri Challenge qui est devenu un cadre permanent de promotion des acteurs et ressources agricoles et connexes.

En 2018, IMPACT COM&MEDIA s’est lancée dans la radiodiffusion avec une station Challenge FM qui diffuse à Niamey et environs sur les 96.6MHZ. Challenge FM s’est illustrée, avec un programme riche, dans la promotion des acteurs économiques et de leurs différentes entités qui apportent un plus assez significatif dans la dynamisation du secteur économique du Niger.

IMPACT COM&MEDIA (ICM) a pour mission d’apporter des solutions adaptées au déficit d’information et d’analyses économiques qui paralysent l’action des entrepreneurs, des investisseurs et acteurs de développement et de contribuer significativement à l’animation et à la dynamisation de l’environnement des affaires au Niger. Pour réaliser sa mission, ICM s’est engagée à produire les impacts durables dont entre autres de rendre l’information économique nationale accessible et pertinente pour les citoyens nigériens et pour les acteurs internationaux (investisseurs, institutions publiques et privées…) intéressés par le Niger, de promouvoir la culture et les valeurs entrepreneuriales au Niger, notamment auprès des jeunes et de mettre en évidence et soutenir les initiatives qui ont un impact positif sur le développement socio-économique du Niger, notamment par le biais de la création de richesses et le développement des entreprises.









Le Haut-commissariat aux NTICs a été érigé en Agence Nationale pour la Société de l’Information (ANSI). L’ANSI a pour mission de conduire la transformation de la société nigérienne en une société digitale à travers la conception et l’exécution des grands projets numériques pour produire des solutions innovantes en vue de soutenir les actions du développement durable. Il s’agit surtout de mettre en œuvre le plan stratégique Niger 2.0, un instrument de développement numérique du Niger, de gérer le fonds d’accès universel pour participer à la réduction de la fracture numérique en créant l’interconnexion de tous les villages. Une phase pilote a déjà été amorcée avec succès. Monsieur Guimba-Saidou, Directeur général de l’ANSI a salué la qualité de la collaboration avecIMPACT COM&MEDIA (ICM) qui a permis de doter le Niger en particulier et le Sahel en général d’un outil de promotion des innovations numériques à travers des productions axées sur le génie et le talent des jeunes de la zone qui, à partir de leur travail, arrivent à apporter des changements positifs dans l’amélioration des conditions de vie des populations.

Digital Sahel, qui voit le jour après plusieurs mois d’intenses travaux et de rencontres, est le fruit d’un exemple de partenariat public-privé réussi entre IMPACT COM&MEDIA (ICM) et l’Agence Nationale pour la société de l’Information (ANSI). Cette parfaite collaboration doit faire école auprès des autres institutions publiques afin de soutenir le privé pour améliorer les conditions économiques et redynamiser cet important maillon qui contribue de façon multiple au développement économique et social du Niger.

Par Tamtam Info News