Dîner de remise des prix annuel du 65e anniversaire du Gala: le AFRICA AMERICA INSTITUTE décerne au H.E. Prof Hassana Alidou, Ambassadeur du Niger aux Etats-Unis le Distinguished Alumna Award

Le AFRICA AMERICA INSTITUTE (AAI) a remis le « Distinguished Alumna Award for Education and Diplomacy» au S.E. Professeur Hassana Alidou Ambassadeur Extraordinaire et plénipotentiaire du Niger aux Etats-Unis. Cette cérémonie s’est déroulée, le 25 septembre 2018 au cours d’un diner de gala à New York. Le prix d’Alumna distingué est décerné chaque année à un diplômé d’un des programmes d’éducation et de formation d’AAI, qui a apporté une contribution significative à leur pays ou dans leur domaine.

Ainsi, chaque année, on affiche la liste des lauréats et le prix est discerné en marge de l’Assemblée Générale des Nations Unies lors du gala annuel de l’AAI. Ce Gala qui est l’un des événements les plus importants de la ville de New York pendant cette période célèbre les personnalités qui ont œuvré dans leur domaine au rayonnement de la coopération américano-africaine.

Depuis le lancement du prix annuel en 1984, AAI a rendu hommage aux personnes qui s’emploient à remplir leur mission africaine et la coopération avec les États-Unis. Dès sa nomination en qualité d’ambassadrice de la République du Niger auprès des États-Unis, sous l’administration Obama en 2015, Son Excellence Professeur Hassana Alidou s’est très engagée activement dans le développement des relations nigéro américaines. Elle a reçu plusieurs témoignages d’excellence par plusieurs organisations américaines.

Aussi sous, l’impulsion du Président de la République, Chef de l’Etat, Issoufou Mahamadou, Mme Hassana Alidou s’est fortement impliquée dans l’élaboration et la finalisation du Compact du MCC pour un montant record de 437 millions de dollars américains et la visibilité du Niger. Elle suit pas à pas et avec une attention soutenue, l’exécution de ce programme, S.E. Alidou a un PhD. en linguistique et Diplôme d’Etudes Approfondies en Genre et Développement International de l’Université de l’Illinois.

Avec l’aide du Thomas Jefferson Fellowship, financé par le gouvernement américain, elle a obtenu son doctorat en linguistique en 1997. Elle est Professeur Titulaire d’université des Etats-Unis d’Amérique. Elle a aussi enseigné en 1994 au Département de linguistique d’où elle reçu la formation universitaire initiale et Maitrise avec tableau d’honneur en 1987.

L’ambassadeur Hassana Alidou a travaillé sur divers projets éducatifs en Afrique, principalement axés sur la question de la qualité de l’éducation et la promotion des langues africaines comme langues d’enseignement et développement socio-économique dans les contextes de bilinguisme de convivialité avec les langues officielles telles que le français, l’anglais, l’espagnol et le portugais langues héritées de la période coloniale.

Elle a également occupé divers postes en tant que professeur assistant à la Texas A & M University et professeur titulaire à la Alliant International University de San Diego, directrice régionale de l’UNESCO au Nigéria, Chargée de cours à Sussex University pour le cours de recyclage des spécialistes de l’Education de la Banque mondiale, Coordinatrice de Programme de la fondation allemande pour le développement international dans les pays du Sahel, Consultante de l’UNICEF, NORAD, SNV et le ministère de l’Éducation du Burkina Faso, ETC.

La maîtrise de l’anglais, du français et d’autres langues Africaines lui a permis d’examiner et de comparer plusieurs systèmes éducatifs en Afrique. Les travaux de S.E. Professeur Alidou ont contribué de manière significative aux réformes et politiques éducatives dans plusieurs pays africains.

Il faut noter qu’au cours de la cérémonie, le Président de la République du Mozambique, au nom du peuple de la République du Mozambique, a été honoré du Prix d’excellence pour le leadership National 2018).

Professeur Ousseina Alidou de Rutgers University, lauréate aussi de ce prix (2014) a rendu hommage à sa sœur jumelle accompagnée de sa fille Salma Mazrui et époux Professeur Alamin Mazrui de Rutgers University.

Etaient présents à cette cérémonie, le Chargé d’Affaires, le Conseiller Maman Bachir Fifi, le Colonel Major Amadou Diallo Attaché de Défense et Mr Sidnaly Sidi, Attaché de Finance de l’Ambassade du Niger à Washington et le Colonel Major Barthé Attaché de Défense du Niger aux Nations Unis.