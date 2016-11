Direction générale de l’ASECNA: le Niger sollicite le soutien de la Côte d’Ivoire

C’est d’ailleurs tout le sens de l’audience que le président Ivoirien, Alassane Ouattara a accordé aux ministres d’Etat Nigérien du transport, Omar Hamidou Tchiana et Souleymane Soulama, ministre Burkinabè du transport, de la mobilité urbaine et de la sécurité. Il s’est agi pour l’envoyé du président Issouffou Mahadou de porter la nouvelle à la connaissance des autorités Ivoiriennes en vue d’obtenir le soutien de la Côte d’Ivoire.

« Comme vous le savez, La Côte d’Ivoire et le Niger sont membres de plusieurs Institutions communes. Il s’agissait de venir présenter le candidat du Niger à la direction générale de l’ASECNA. Je suis accompagné de mon collègue du Burkina Faso qui est venu nous supporter dans le cadre de cette démarche ». Toujours dans le cadre du transport, le comité de pilotage sur l’autoroute Abidjan-Lagos se réunit à Abidjan depuis vendredi 4 novembre 2016.

L’ASECNA, créée en 1959 par une convention signée au Sénégal à Saint-Louis est la plus vieille Institution de coopération et d’intégration africaine et Malgache. Elle assure le contrôle de la circulation aérienne, le guidage des avions, la transmission des messages techniques et de trafic, l’information de vol, ainsi que le recueil des données, la prévision et la transmission des informations météorologiques