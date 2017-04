Discours du Président de l’Assemblée Nationale: Entre sagesse et démagogie

Cela est tout à fait naturel, même si cela ne l’a pas empêché de répondre au groupe parlementaire de l’opposition politique ARN, qui a boycotté la cérémonie. Dans son discours, Hama Amadou a tout d’abord fait un bref bilan des sessions précédentes en rappelant que l’Assemblée Nationale :

a donné au gouvernement les moyens juridiques pour le démarrage de la mise en oeuvre de son programme économique et social, et, il a également initié une approche nouvelle dans la conception de son rôle de représentant du peuple, en multipliant les contacts directs avec les citoyens, jusque dans le Niger profond, afin de s’assurer que l’action gouvernementale sur le terrain est conforme aux vraies attentes de ceuxci

« Sur le plan diplomatique, selon le Président de l’Assemblée Nationale »

Notre parlement, dans le même temps, s’est engagé dans une diplomatie parlementaire active, afin de contribuer à la redynamisation de la politique d’intégration économique et sociale sousrégionale et continentale d’une part, de l’autre, à l’insertion effective de notre institution dans le tissu parlementaire international, car il n’est pas de démocratie véritable dans un pays, sans la reconnaissance de celle-ci, par les autres Etats du monde.

« Mais ce qui est plus frappant dans le discours du Président de la chambre des parlements, c’est l’appel à la prise de conscience par rapport aux enjeux du moment, à la sagesse d’esprit et dans les actes. En ce sens Hama Amadou a affirmé que : »

notre démocratie ne saurait s’accommoder de vivre, dans la pénombre qui s’étend entre le système des régimes d’exception, et celui de la vraie souveraineté populaire, sans laquelle il est vain de parler de démocratie. Puisque notre démocratie est réelle, vivante et respectueuse à tous points de vue des principes qui fondent le système dont elle se réclame, il nous appartient d’agir afin qu’elle soit reconnue comme telle. Assurément la démocratie nigérienne avance et s’apaise au fil du temps en apprenant, tout doucement, mais sûrement les vertus de la tolérance, sans lesquelles, un pouvoir a tôt fait de basculer dans les excès du recours à la force. Or la démocratie s’accommode mal avec l’usage effréné de la violence, fût-elle légitime. Nous en avons vécu les amères expériences au Niger à certaines époques. J’espère que notre pays a définitivement tourné la page de ces périodes où la démocratie était constamment, sous encadrement des forces de police.

« En ce qui concerne le jeu démocratique, le Président de l’Assemblée Nationale, contrairement au passé, a reconnu que la critique et l’interprétation des actes des acteurs politiques, faites par l’opinion publique est tout à fait normal. Ainsi, il a noté que : »

aujourd’hui, le jeu démocratique est clair, entre une majorité qui gouverne en s’imposant des normes de rigueur et d’éthique politique, et une opposition déterminée à faire respecter les principes et les règles de l’Etat de droit, fût-ce à son propre détriment. Néanmoins, il faut avouer que l’opinion publique nigérienne n’a pas fini de s’adapter aux exigences et nuances de l’interprétation des faits et des événements, tels que souhaitables en régime démocratique. Parce qu’aujourd’hui encore tout acte ou geste des acteurs politiques est perçu sinon comme un drame en perspective, à tout le moins comme le motif d’une crise institutionnelle en gestation.

Aussi, a-t-on l’impression dans notre démocratie, de vivre en permanence dans l’état d’esprit des troupes cernées par l’ennemi. Or, c’est parce que la démocratie nigérienne est bien vivante et constamment réactive que, majorité et opposition ne peuvent s’empêcher, dans leur jeu interactif d’agir et de poser des actes quotidiennement. Malheureusement, tout acte de l’opposition ou de la majorité est d’abord interprété sous son angle le plus négatif, duquel ne peuvent résulter, aux yeux de l’opinion, que déchirements et tiraillements. Nous devons cesser de raisonner de cette façon. Car, pour s’améliorer et demeurer dynamique jusqu’à imprégner les fibres les plus secrètes de chaque nigérien, ce jeu démocratique interactif doit se poursuivre et s’intensifier.

Mais évidemment, les acteurs, tous les acteurs, qu’ils soient politiques ou sociaux, doivent s’imposer eux-mêmes des limites à ne pas franchir, afin que la démocratie dont ils tirent la liberté de leurs expressions comme de leurs actes, ne périsse du fait des abus, des extravagances ou de certaines manoeuvres suicidaires que l’on croit à tort autorisés en politique. Pour cette raison, notre démocratie a besoin d’une opinion publique raisonnable et perspicace, qui sache transcender l’émotion et la passion, afin de lui permettre d’être l’arbitre éclairé d’un jeu dont il sait que les acteurs pour lui plaire, seraient prêts pour certains, à faire usage de tous les artifices ou des montages les plus inavouables.

Sous l’égide d’une telle opinion publique, l’opposition, plus active et déterminée que jamais, continuerait de surveiller et de contrôler strictement les actes du pouvoir, afin que les actions ou les actes de ce dernier, ne puissent déborder, pour quelque motif que ce soit, du cadre juridique consensuel mis en place par le peuple nigérien. Son rôle est ainsi, à la fois appréciable et hautement salutaire pour le pays. Toutefois, l’exercice n’est pas aussi aisé qu’on peut le croire, parce qu’il n’est pas toujours facile, de faire la part entre les motivations que dicte l’intérêt général et le calcul partisan qui conduit souvent inconsciemment à la déstabilisation des institutions. Néanmoins, nous pouvons affirmer qu’au cours de cette première année de législature, notre démocratie s’est au total bien comportée.

« Mais dans quel sens ? On ne peut pas comprendre, qu’avec les détournements, la corruption, les violations répétées de la constitution et le refus d’exécuter un arrêt du Conseil Constitutionnel, le Président des faiseurs de la loi puisse parler en ces termes. Le Président de l’Assemblée Nationale a attiré l’attention de tous les acteurs politiques à la sincérité dans les actions : «

Il s’agit de poursuivre l’exercice au cours de la seconde année que nous allons entamer, et veiller tous ensemble, dans l’intérêt de la préservation du cadre démocratique et de la stabilité de la République, à améliorer notre conception et nos pratiques pour une saine et fructueuse démocratie. Car le cadre démocratique autant que la stabilité conditionnent la survie de l’ensemble de nos institutions et, finalement, restent seuls garants, de la liberté politique et de la souveraineté du peuple dans ce Niger, qui nous est cher, à tous. Majorité et opposition, naturellement sont des rivales. Néanmoins des rivales qui partagent l’intérêt commun fondamental qui les unit de façon indissociable : le Niger, auquel chacune s’efforce de plaire, y compris souvent par des moyens que la morale réprouve.

Toutefois, ne nous y trompons pas, le peuple n’est pas dupe, le moyen de plaire doit rester dans les limites de la vérité et de l’int érêt national dûment mis en évidence. Car, après plus de vingt ans de vie démocratique, et de plusieurs retours aux régimes d’exception au cours de la même période, le nigérien lambda lui-même comprend aujourd’hui parfaitement, la signification de chaque acte que pose l’homme politique, quel que soit le camp auquel il appartient. Il nous faut donc tenir compte de cette réalité, nous députés, pour ne poser que les actes qui sont véritablement conformes à l’intérêt général. Faute de quoi, nous courons à la ruine de l’image de notre institution.

» Pourquoi le mot instabilité revient toujours? Y-a-t-il une menace d’instabilité dont seul le Président de l’Assemblée Nationale détient le secret ? Hama Amadou ne croitil pas aux actes de l’exécutif ? Pourquoi il interpelle seulement les députés, à respecter la loi dans leurs actes ? Est-ce à dire que l’image de l’exécutif est déjà en ruine ? Une chose est certaine, Hama Amadou reconnait que le peuple a compris que les promesses électoralistes ne peuvent pas être tenues. En plus, les actes du pouvoir de la 7ème République ont été compris par le citoyen lambda et que la violation des lois et règlements de la République, le mensonge et la tricherie conduisent à la ruine et à l’instabilité politique. En tant qu’ancien Premier Ministre pendant 7 ans de règne, mais éjecté de ce poste par une motion de censure du 31 mai 2007, Hama Amadou a eu l’expérience de gérer des situations d’insécurité. A cet effet il a attire l’attention du pouvoir exécutif des conséquences qui peuvent frapper le Niger : «

Notre session s’ouvre à une période chargée de menaces sur certaines de nos frontières. La sécurité, et même l’intégrité de notre territoire sont en jeu. Car, nous devons interpréter les événements qui surviennent dans notre espace sousrégional, avec lucidité et réalisme. L’adage ne dit-il pas que « si tu vois la case de ton voisin brûler, hâte-toi de puiser de l’eau en prévision de l’incendie qui va bientôt s’abattre sur la tienne » ? Au nord du Niger, comme au sud, vous le savez tous, des événements douloureux et tragiques se déroulent chez nos voisins. Des événements porteurs de morts en masse et de luttes fratricides calamiteuses. Des événements susceptibles de déborder sur le Niger, si nous ne prenons pas toutes les mesures de sauvegarde appropriées par anticipation. La première mesure, paradoxalement, n’est pas d’ordre militaire. Elle relève de notre responsabilité collective de citoyens.

C’est celle relative à la cohésion interne de notre peuple, conditionnée elle-même, par la solidarité effective entre toutes les composantes de notre société et de nos régions, autant que par la stabilité politique de nos institutions. Ce n’est donc pas le moment, pour aucun groupe social nigérien, de pousser à l’invective et au déchirement, quel que soit le bien fondé du motif qui peut y inciter. Car la fragilisation du cadre social est une aubaine et une occasion privilégiée pour les semeurs de haine et de désordre tapis un peu partout dans notre sous-région. Cela ne signifie nullement, comprenonsnous bien, qu’il faut museler la démocratie, ou imposer même brièvement au peuple nigérien, une période d’unanimisme béat.

A notre entendement, il s’agit de demander à chaque citoyen, dans cette période chargée de sombres menaces, d’agir et de parler en évitant les actions ou les propos susceptibles de conduire à la discorde, à la paralysie de notre système institutionnel, ou à l’exacerbation des tensions chez nos voisins déjà infectés par le mal pernicieux des dissensions internes. Comme seconde mesure, il faut comprendre que notre pays a un devoir de solidarité sans limite avec les peuples et les systèmes démocratiques qui nous entourent. Cette solidarité doit être active, volontaire et visible à tous les niveaux, car la sécurité du Mali par exemple est aussi celle du Niger. Notre pays doit oeuvrer par conséquent, à la fois, pour sécuriser les maliens qui se sont réfugiés chez nous pour fuir la guerre d’une part, et de l’autre à amener les parties en conflit à la table de négociation.

En effet, la guerre la plus terrible finit toujours par le dialogue et non par le succès des armes. La victoire totale à notre période contemporaine est impossible, même s’il est vrai, qu’on peut remporter quelques batailles. Car à cellesci succéderont inévitablement d’autres, que l’on perdra. Entre-temps, le pays vivra dans la peine et la désolation. Les innocents mourront ou s’exileront dans la souffrance par milliers, sans même savoir, la véritable nature des enjeux. Nous exhortons par conséquent le gouvernement du Niger à rechercher les moyens de contribuer à l’accélération du retour de la paix au Mali. Au peuple frère du Mali, l’Assemblée nationale exprime la compassion ainsi que la solidarité du Niger tout entier.

» En donnant les voies et moyens que les autorités de la 7ème République doivent emprunter pour solutionner le problème, il a aussi attiré leur attention au respect de l’état de droit et à la cohésion sociale, gage de tout apaisement. Par rapport à la levée d’immunité des huit députés, Hama Amadou a appelé au bon sens et au respect strict de la loi, pour ne pas tomber dans le piège de la politique politicienne. Malgré ces propos objectifs et rassurants, les Nigériens dans leur majorité s’inquiètent quant à leur sincérité ou leur exécution, surtout avec la démission du député Zakou Djibo dit Zakaï, dont le citoyen lambda reste sur sa soif quant aux vraies motivations de cet acte. Ainsi, il affirme : «

Il a, entre autres sujets en particulier, à répondre à la demande de levée d’immunité de huit de nos collègues. Cette question est délicate, d’autant qu’elle fait l’objet de toutes les attentions de l’opinion publique. Cette demande, est-elle fondée ou non, le peuple nigérien, en tout cas, celle qui s’exprime, n’en a cure. Elle attend avec une impatience doublée de frénésie, que le parlement se prononce. Mais le parlement doit le faire dans le strict respect de son indépendance à l’égard des autres institutions de la République, en ne s’inclinant que devant son devoir envers le peuple nigérien. Il n’agira ni sous la menace ni sous le feu répété des offenses. Et je rappelle à cet égard, que le gouvernement comme la justice, doivent veiller à permettre au pouvoir législatif, d’exercer ses prérogatives sans invective ni stigmatisation de la part de quiconque.

Car l’Assemblée nationale, c’est-à-dire la représentation du peuple, est responsable. Elle aura donc, quoi qu’on dise ou qu’on fasse, le courage de cette responsabilité. L’honneur de nos collègues incriminés doit par conséquent être respecté, car la Constitution du Niger proclame sans aucune ambigüité, le principe de la présomption d’innocence. La mise en examen d’un citoyen ne signifie nullement qu’il est coupable. La simple suspicion ne saurait non plus suffire pour vouer aux gémonies un compatriote. La démocratie a des règles qui imposent à tous, d’en respecter les principes, notamment ceux qui fondent la liberté individuelle et collective. N’est coupable que celui qui est formellement reconnu comme tel par les tribunaux auxquels, les députés nigériens font totalement confiance.

Il faut donc dédramatiser la procédure de levée d’immunité, qui en somme, n’est que la reconnaissance de la protection particulière à laquelle a droit le représentant du peuple. Celle-ci est garantie par l’Assemblée ellemême, qui, bien sûr ne saurait d’aucune façon, soustraire ses membres au principe cardinal de l’égalité des citoyens devant la loi. Ce qu’on nous demande à l’égard de nos collègues n’est pas facile. Il nous faut individuellement et par groupe, scruter jusqu’au tréfonds de nos consciences, ce qu’il serait juste de faire. En effet, faut-il dans un esprit de corps instinctif, rejeter sans discernement ni analyse cette demande avec l’illusion de protéger ainsi nos collègues, sachant fort bien, que cela ne saurait éteindre malgré tout, l’action publique et que celle-ci attendra patiemment la fin de notre mandat, pour se réveiller et s’exercer peut être de manière plus virulente, sous la pression d’une opinion publique qui, parce que revancharde, serait particulièrement subjective à ce moment là ?

» Sur ce point Hama Amadou a parlé des pressions est-ce à dire que le pouvoir exécutif fait pression sur eux pour voter la levée d’immunité des huit députés à tout prix ? Une chose est sûre, Hama Amadou est solidaire de ses collègues députés. Mais cet acte est-il gratuit ou conditionné ? Car lui-même risque d’être dans la même situation avec son dossier qui est devant la Haute Cour de Justice ou d’autres dossiers dans lesquels il a été cité. Ainsi, la demande de levée d’immunité de l’ancien Premier ministre ne tardera pas à être envoyée par le gouvernement de Birji Raffini.