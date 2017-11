Docteur ILLIASSOU MAINASSARA : Un ministre dont le travail force l’estime !

Le 02 Novembre 2017, le Ministre de la Santé Publique, Dr. Idi Illiassou Mainassara a organisé une réunion d’informations et d’échanges avec les promoteurs des établissements privés et les organisations du secteur de la santesur le thème » respect de la règlementation dans l’exercice privé des professions de santé au Niger ». Au cours de cette rencontre, le ministre a affirmé que la présence massive à ce rendez-vous du donner et du recevoir témoigne de l’intérêt que tous les acteurs accordent aux réformes en cours dans le secteur de la santé en vue de renforcer les bases de son développement.

L’objectif de cette rencontre est d’informer certains et de rappeler à d’autres les dispositions à respecter pour se conformer aux textes de la République. Cette réunion a permis à chacun d’avoir une vision plus claire de ce que ce système exige en matière d’autorisation d’exercice à titre privé, d’ouverture et d’exploitation d’un établissement privé de santé. L’ensemble du pays compte 353 structures privées de soins dont 144 à Niamey, 140 officines (pharmacies) dont 122 à Niamey et 20 centrales d’approvisionnement en médicament dont 17 à Niamey ont été recensées.

Les structures privées de soins sont réparties comme suit : 02 Hôpitaux ; 05 Polycliniques ; 29 Cliniques; 24 Cabinets médicaux; 40 Cabinets de Soins ; 16 Salles de Soins ; 16 Infirmeries; 01 Salle d’Accouchements ; 07 Cabinets de Stomatologie/ dentaire ; 02 Cabinets d’Ophtalmologie; 01 Cabinet de Kinésithérapie. Conscients du rôle et de la place que doivent occuper les structures privées de santé dans le respect strict des lois et règlements en vigueur au Niger, aujourd’hui la situation du secteur privé de santé n’est pas à la hauteur des attentes des autorités et de la population.

Pour preuve, quotidiennement on enregistre des plaintes concernant certains établissements, en ville comme en campagne. Cette situation se caractérise par entre autres : le déficit de communication entre les structures et les patients ; le nonrespect de la législation et de la réglementation en vigueur ; les références tardives des malades vers les structures publiques ; des consultations et examens complémentaires très coûteux, souvent abusifs et de qualité douteuse ; des marges bénéficiaires exorbitantes dans certaines pharmacies.

En plus, les inspections ont relevé le nonrespect des procédures en matière d’ouverture d’établissements privés et d’exercice privé des professions de santé. A titre illustratif, l’Inspection Générale des Services a diligenté plusieurs missions d’inspection et de contrôles en 2017. Ainsi, 148 structures privées de santé toutes catégories confondues des régions de Niamey et Dosso ont été inspectées.

Il s’agit de : Polycliniques, cliniques, hôpitaux, cabinets médicaux, cabinets de soins infirmiers, salles de soins, cliniques d’accouchement, salle d’accouchement, cabinets dentaires, centrales d’approvisionnement, officines de pharmacie, laboratoires d’analyses biomédicales, cabinets de médecine traditionnelle, écoles et instituts de formation en santé. Trente (36) notifications dont 14 fermetures immédiates et 22 mises en demeure de régularisation de situation administrative ont été adressées aux promoteurs par le Ministre de la Santé Publique ou les Gouverneurs des régions de Dosso et Niamey.

En outre, il a été constaté des salles de soins qui hospitalisent des malades, d’autres pratiquent des interventions chirurgicales ou des cabinets médicaux qui abritent des laboratoires. Suite à la rencontre des promoteurs par le Ministre de la Santé Publique, le communiqué relatif à l’exercice privé des professions de santé ainsi que l’ouverture et l’exploitation des structures privées les missions d’inspection diligentées ont amené plus de 250 intéressés à régulariser leurs situations administratives. Par ailleurs, de décembre 2016 à septembre 2017, le ministère de la santé a délivré 417 documents règlementaires dont : 394 autorisations d’exercice à titre privé des professions, 14 autorisations d’ouverture et exploitation de structures privées de soins, 07 autorisations de renouvellement, et 02 autorisations de transfert et de transformation.

Concernant la tarification des actes, le ministère a déjà élaboré les textes règlementaires d’application qui seront incessamment mis en vigueur. D’ici là toutes les structures privéssont invités à afficher clairement les tarifs appliqués dans leurs structures respectives. A cet effet, le ministre de la santé attend de chacun un partenariat fructueux et de qualité pour répondre aux exigences du Plan de Développement Sanitaire (PDS) 2017-2021, qui s’inscrit dans la réalisation des Objectifs de Développement Durable (ODD) à l’horizon 2030.

C’est l’un des vœux ardant des plus hautes autorités de la 7ème République, avec à leur têtele Président de la République, Chef de l’Etat, Issoufou Mahamadou, qui attendent beaucoup du secteur de la santé.Ainsi, après les régions de Niamey et Dosso, les inspections continuent dans les autres régions afin de mettre de l’ordre dans le secteur et harmoniser les prix de prestation sanitaire et produits pharmaceutiques sur l’ensemble du pays.

