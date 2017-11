Dolé Saboua, mun gode shugaban mu Issoufou Mahamadou scandent les Zinderois

La Ville de Zinder s’est parée de ses plus beaux habits pour accueil en grandes pompes ce matin le Président de la République, Chef de l’Etat, Issoufou Mahamadou, qui procédera l’inauguration officielle du nouveau marché ultra-moderne Dolé de Zinder.

On annonce un accueil grandiose, des grands jours avec tout ce que sait faire le Damagaram en pareilles circonstances. Rien n’a été négligé, tout a été prévu pour rendre la fête encore plus belle.

L’événement en vaut la chandelle.

Le Président Issoufou l’avait promis, le Président Issoufou tient comme toujours ses promesses. C’est ainsi qu’il s’est investi, personnellement, corps et âme pour doter la région de Zinder d’un grand marché moderne ultra moderne, digne de son rang de première capitale du Niger.

Avant sa destruction en 2015, Kassuwar dolé était un amas de tôles, de fourre tout indescriptible, célèbre par ses incendies saisonniers. Demain matin Insha Allah, c’est une grande infrastructure marchande, construite sur une superficie de 8,4 ha pour un coût total de plus de 13 milliards de FCFA.

Il compte actuellement 2.152 boutiques et grands hangars sont prévus pour accueillir les bouchers et autres vendeurs. Doté des dernières technologies de l’information et de la communication, les opérateurs économiques de ce marché peuvent directement de leurs boutiques lancer des commandes à l’étranger.

Ce n’est pas tout ! Des dispositions sécuritaires, sapeurs pompiers, agents de sécurité sont disponibles à tout moment.

Certains esprits sceptiques qui doutaient hier, sont aujourd’hui les premiers à remercier le Président de la République pour ce joyau offert aux vaillantes populations du Damagaram.

Ce marché, unique en son genre dans toute la sous-région et qui répond aux normes de la modernité’’ s’inscrit dans le cadre des objectifs assignés au Programme de la Renaissance Acte II du Président de la République, ‘‘volet construction de nouveaux marchés dans les chefs lieux des régions et gros centres urbains en vue d’améliorer le cadre de vie des opérateurs économiques, mais aussi de promouvoir le niveau de développement des activités commerciales des régions ».

Espérons simplement qu’il sera utilisé à bon escient au seul profit des vrais commerçants.