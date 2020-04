Don de Kits Ramadan aux familles des FDS : la Turquie vient en aide a 800 ménages des FDS…

L’annexe du Ministère de la Défense Nationale, a servi de cadre, hier 22 avril 2020, à la réception des kits Ramadan, offerts par la République de Turquie, à travers l’Agence Turque de Coopération et Coordination (TIKA). C’est le Ministre de la Défense Nationale, Pr Issoufou Katambé et l’Ambassadeur de Turquie au Niger, S.E Mustafa Turker Ari, qui ont présidé la cérémonie de remise du don, en présence de plusieurs invités civils et militaires. Ainsi 800 ménages des Forces de Défense et de Sécurité nigériennes (FDS) bénéficieront chacun d’un kit de 35 kg, comprenant 1 sac de riz de 25 kg, 5 kg de sucre et 5 litres d’huile.

Dans son intervention, l’ambassadeur Mustafa Turker Ari, a tout d’abord salué la mémoire de tous les éléments des FDS du Niger et de Turquie, qui ne cessent de sacrifier leur vie, dans la lutte contre le terrorisme. «Nous apportons aujourd’hui notre soutien, grâce aux efforts de l’Agence Turque de Coopération et Coordination (TIKA), par ces kits Ramadan, que nous mettons à la disposition de ces valeureux soldats, aux veuves et aux orphelins de ceux qui sont tombés sur le champ d’honneur et auxquels nous témoignons toute notre profonde compassion», a indiqué le diplomate turc. Selon SE. Mustafa Turker l’amitié entre la Turquie et le Niger est au beau fixe, puisque leurs relations bilatérales touchent, à présent, presque tous les domaines et que les deux Etats partagent les mêmes valeurs dans la diplomatie internationale.

«Je saisi cette occasion pour féliciter le Gouvernement nigérien pour les mesures, tant sanitaires qu’économiques, prises face à la pandémie de Covid-19, qui a plongé l’humanité dans une crise sanitaire sans précédent. Nous sommes tous tenus d’appliquer strictement ces gestes préventifs», a lancé l’ambassadeur Mustafa Turker Ari, qui a, par la suite, souhaité un bon mois de Ramadan au peuple Nigérien.

Intervenant à son tour, le ministre de la Défense Nationale, Pr Issoufou Katambé a tout d’abord rappelé que, le Ramadan, qui est un des cinq piliers de l’Islam, et qui est un grand moment de spiritualité mais aussi de partage et de générosité, interviendra dans deux jours. «Profitant de cette période de recueillement, d’entre aide et de solidarité, le Ministère de la Défense nationale, en plus des efforts du Gouvernement, pour rendre cette période soutenable, aux Forces de défense et de Sécurité, a lancé un appel à l’endroit de certains partenaires, en vue de nous accompagner avec des kits Ramadan pour les soldats et leurs familles. La Turquie a entendu cet appel et y a répondu favorablement», a déclaré Pr Katambé. «Vous avez bien voulu appuyer nos soldats ainsi que leurs familles, afin de les aider à mieux accomplir leur devoir vis-à-vis d’Allah, tout en continuant à s’acquitter de leur mission de tous les jours vis-à-vis de la Nation. Ces soldats qui sont actuellement engagés sur les différents théâtres d’opération, pour défendre la paix et la sécurité des populations, pour défendre le pays dans son ensemble, vous sont très reconnaissants», a-t-il dit.

Le ministre a ajouté que plus qu’un geste de solidarité, ce don est pour le Niger, le témoignage de l’engagement de la République turque, à ses côtés dans la lutte qu’il mène contre les groupes armés terroristes, la criminalité, les différents trafics, qui ont aujourd’hui cours dans notre espace sahélo-saharien. Au nom du Président de la République, Chef Suprême des Armées, SEM Issoufou Mahamadou, de celui du Gouvernement et de tous les bénéficiaires, ainsi qu’à son nom propre, le ministre de la Défense Nationale a vivement remercié le Peuple et le Gouvernement de Turquie pour cet important geste de solidarité et de fraternité. Il a ensuite rassuré que ce don parviendra directement aux bénéficiaires désignés.

«Qu’il me soit aussi permis de souhaiter que cet élan de solidarité inspire d’autres généreux donateurs, en vue d’accompagner nos Forces de Défense et de Sécurité, qui se battent au quotidien dans la boue et dans la poussière, au soleil comme sous la pluie, pour assurer la paix et la sécurité des populations», a-t-il souhaité. Par ailleurs, le Pr Issoufou Katambé, a salué les mesures de prévention décidées par le gouvernement, contre la propagation du Coronavirus. «Je profite de cette occasion pour lancer un appel insistant, à l’endroit des Forces de Défense et de Sécurité, où qu’elles se trouvent, pour un respect strict de toutes ces mesures édictées, en vue de se protéger soi-même et protéger les autres», a conclu le ministre de la Défense Nationale.

Par Mahamadou Diallo (ONEP)