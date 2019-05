Don de livres de droits à la Faculté des Sciences Economiques et Juridiques de l’Universités Abdou Moumouni de Niamey…

Le Groupe Orano soutient la recherche et la formation La Faculté des Sciences Economiques et Juridiques de l’Universités Abdou Moumouni de Niamey et l’Université de Tahoua, ont reçu le 30 avril 2019 du Groupe Orano un don de livres de droits.

Ce don est composé de divers ouvrages et bulletins juridiques, de droit administratif et d’actes pratiques d’ingénierie Sociétaire. C’est le Vice-recteur Chargé de la Recherche et des Relations Extérieures, Pr Rabani Adamou qui a réceptionné ces documents des mains du directeur de l’Etablissement Orano Mining Niger, M. ibrahim Courmo. Ce geste fait partie du devoir sociétal du Groupe Orano et participe à l’amélioration des conditions d’étude et de la recherche dans les Universités Publiques.

En réceptionnant ce don, le Vice recteur Chargé de la Recherche et des Relations extérieures, Pr Rabani Adamou a salué cette société pour cet appui important au profit de la FSEJ et de l’Université de Tahoua. Il s’agit de prèsd e 70 cartons constitués des ouvrages et des revues, soit environ 2 000 pièces. Pr Rabani Adamou a salué cette collaboration qui, au-delà de l’action sociétale, entre dans une logique de partenariat entre les grandes sociétés et les Universités, une dynamique encourageant la recherche.

En remettant les documents au Vice-recteur, le directeur de l’Etablissement Orano Mining Niger, M. Ibrahim Courmo, a rappelé que le soutien au domaine éducatif a toujours été une des priorités de l’engagement sociétal du Groupe Orano au Niger. «La présente cérémonie de remise de livres de droit destinés à la Faculté des Sciences Economiques et Juridiques de l’Universités Abdou Moumouni de Niamey et à l’Université de Tahoua s’inscrit dans le cadre de notre responsabilité sociétale d’entreprise », a-t-il déclaré.

Selon M. Ibrahim Courmo, « ce geste renforce un partenariat établi depuis plusieurs années avec l’Université Abdou Moumouni de Niamey qui avait été déployé à travers un appui en matériel et des financements de thèses en géologie ». « Ces livres aiderons les étudiants et les professeurs de la Faculté des Sciences Economiques et Juridiques de l’Universités Abdou Moumouni de Niamey et l’Université de Tahoua dans leur quête du savoir », a-t-il dit.