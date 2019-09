Dosso : Cérémonie d’installation et formation des membres des commissions administratives de la CENI…

Les membres de la commission administrative de la CENI, pour le compte de la région de Dosso ont été installés le mardi 24 septembre dernier par une mission de la CENI. Ils suivent également une formation qui porte sur un certain nombre de thématiques comme la présentation du code électoral et de l’arrêté portant composition, organisation et fonctionnement de la commission administrative ; le mode opératoire de l’enrôlement biométrique au niveau de la 1ère zone : les échanges sur l’aménagement des Centres d’enrôlement des votes ; la gestion du matériel d’enrôlement biométrique et la mise en place des brigades.

A la fin des travaux, il est attendu principalement que les commissions administratives de la 1ère zone d’enrôlement sont installées et opérationnelles durant toute la période d’enrôlement, que le mode opératoire de l’enrôlement biométrique soit affiné à partir des travaux et informations fournies par les commissions administratives, que les Centres d’enrôlement des votes soient aménagées et appropriés pour l’enrôlement des pétitionnaires au niveau de toutes les communes et enfin que la mise en place du personnel et du matériel soit garantie et l’enrôlement des pétitionnaires soit correctement mené.

La cérémonie d’installation des membres de ces Commissions administratives a été présidée par le Secrétaire général du gouvernorat de Dosso, M. Assoumana Amadou en présence des autorités administratives et coutumières, des cadres administratifs, des représentants des partis politiques et des associations socio professionnelles.

Dans le discours qu’il a prononcé à cette circonstance, le secrétaire général du gouvernorat de Dosso a remercié et félicité le président de la CENI et tous les autres responsables de cette importante institution pour le choix de Dosso en vue du lancement de cette activité. M. Assoumana Amadou a rappelé au passage les attributions et le fonctionnement des commissions administratives.

En effet, a souligné le Secrétaire général du gouvernorat de Dosso, les commissions administratives doivent être installées dès le démarrage du processus d’enrôlement. Ainsi a-t-il fait remarquer, conformément aux dispositions des articles 36, 37, 38, 39 et 40 nouveaux desdites lois mentionnées plus haut, la commission électorale nationale indépendante a lancé à partir du 21 février le processus du recrutement qui intègre la formation du personnel d’appui pour l’élaboration du fichier électoral biométrique. C’est donc dans cette optique que la présente rencontre est organisée par la CENI pour l’installation et la formation des membres des commissions administratives.

Pour le secrétaire général du gouvernorat de Dosso, les attentes sont nombreuses et dépendent de l’engagement des participants à la formation. C’est pourquoi M. Assoumana Amadou les a exhortés à participer activement aux échanges et discussions pour tirer le meilleur profit pour eux-mêmes et pour leurs communes.

Auparavant, le rapporteur général de la CENI, M. Wada Nafiou, chef de la mission a transmis le message de la CENI qui demande aux autorités régionales, départementales et communales d’appuyer le personnel d’enrôlement biométrique dans leurs tâches. La CENI a-t-il indiqué compte sur le bon degré de l’élaboration et surtout dans la facilitation pendant le séjour du personnel et du matériel dans leurs entités respectives.

Par Mahamane Amadou ANP-ONEP/Dosso