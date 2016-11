Douane Nigérienne : le baroud d’honneur des nuls…

Comme dirait l’autre, on croyait les anciennes méthodes désuètes et surannées dépassées au niveau de la Douane, avec les nouvelles méthodes de management et d’accroissement des recettes, mais le Directeur Général des Douanes Issaka Assoumane et son équipe sont en manque d’inspiration dans le cadre de la mobilisation des recettes. Les anciennes méthodes reviennent à grands pas.

Contrôle des véhicules, suspension de convois ; application des valeurs administratives, alors que la loi des finances parle de valeur transactionnelle.

Pire, les valeurs administratives élaborées font faire perdre des recettes à l’Etat au regard des coûts mondiaux de certains produits comme le sucre la farine le riz .certaines valeurs sont prises pour protéger les affaires du DG vendeur d’œufs. Dans le management tout le monde reconnaît l’incompétence de l’équipe actuelle.

Il y’a aussi des conflits d’ego malheureusement entre des nuls. Aujourd’hui toutes les mesures prises risquent de rendre le pouvoir impopulaire comme s’il ne s’agit pas des missions permanentes que la douane doit appliquer.

Des opérations folkloriques et à la limite ridicule comme la vaste opération coup de poing de la douane organisée sur l’ensemble du territoire national la semaine dernière ne font que ternir encore plus l’image de ce corps prestigieux et important dans la mobilisation des ressources internes.

En effet, la majorité des localités qui ont été quadrillées avec la saisie systématique et sans ménagement des véhicules qui n’étaient pas en règle quelque soit leur âge, le rafle des motocycles et de l’essence fraudé même si ils sont légaux risquent fort de dresser la population contre le régime.

Il ya d’autres façons plus « civilisées » d’appliquer le code douanier, sans pour autant humilier qui que ça soit.

Si on doit ajouter dans le même temps, l’application des nouvelles mesures de dédouanement et autres taxes nouvelles qui ont vu le jour sans autre forme de procès, on se rend compte qu’on a un cocktail explosif. S’agissant spécifiquement des véhicules importés, les frais de dédouanement sont multipliés.

Et toute marchandise qui rentre au pays est confisquée si elle n’est pas dédouanée ; les mauvaises langues parlent même de « dédouanement de cadavre » franchissant les frontières.

A Maradi par exemple, des notables nigérians venus assister à des cérémonies ont vu leurs véhicules confisqués et ils ont été obligés de payer des amendes records pour les récupérer. Après avoir été sermonnée par le Ministre des Finances, la Direction Générale des Douanes veut se racheter. Il faut alors asphyxier la population et appliquer des mesures qui n’ont jamais été vulgarisées.

A tamtaminfo (Web Contribution), nous étions les premiers à avoir analysé la nomination de l’équipe actuelle pour attirer l’attention des uns et des autres sur son improbable capacité de mener à bien la mission dans l’intérêt de l’Etat.

Appliquer à l’aveuglette des mesures impopulaires, cela ressemble à un harcèlement du citoyen, alors que la Douane dispose de plusieurs mécanismes pour renflouer les caisses de l’Etat sans tordre le cou aux citoyens.

Nous y reviendrons prochainement avec l’affaire de la Soraz et l’audition de certains ténors de la Douane au niveau de la Police.