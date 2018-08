Douane nigérienne : remercier cette équipe d’incapables

Depuis son arrivée au Ministère des Finances, le Ministre Massaoudou Hassoumi mène des réformes pour accroître l’efficacité des services de son département ministériel. Le dernier décret adopté en conseil des ministres en est une preuve de plus.

Le dernier Conseil des Ministres a examiné et adopté le projet de décret portant organisation du Ministère des Finances.

Ce présent projet de décret intervient pour tenir compte essentiellement de la création de nouvelles structures rattachées ainsi que de nouvelles Directions au sein des Directions Générales du Ministère des Finances.

La création de ces nouvelles Directions procède de la recherche de l’efficacité, en vue de permettre au Ministre des Finances de poursuivre les réformes engagées et améliorer la mobilisation des ressources internes et la tenue des comptes publics.

Malheureusement très souvent les administrations ne suivent pas notamment les administrations fiscales. Si au niveau de la Direction Générale des Impôts (DGI) on note une performance relative, la situation demeure encore critique au niveau de douane malgré les nombreux changements opérées et les pressions et menaces multiples du Ministre des Finances.

La douane ? Voilà une administration de l’aveu de la grande majorité des agents qui est devenue au fil du temps, une administration laisse guidon où personne ne se retrouve. En réalité il y a un déficit chronique de pilotage et des ratés dans le management.

Cette une opinion est partagée même par les partenaires techniques.

Au niveau international, la voix de la douane nigérienne jadis reconnue pour la pertinence de sa participation dans les fora, fait aujourd’hui piètre figure. Au classement régional, cette administration est très mal placée pour ne pas dire, qu’elle occupe la dernière place en matière de modernisation et de réformes.

À tamtaminfo nous avions déjà en son temps, démontré les limites objectives de l’équipe actuelle qui s’est retrouvée par un heureux hasard à la tête de la douane pour mener les réformes et mobilier les recettes. En ce qui concerne les recettes, c’est toujours sous la pression du Ministre Hassoumi que ça bouge, une fois la pression passée, les mêmes travers décriés refont surface et on tombe dans la routine.

Aujourd’hui encore nous maintenons notre position, cette équipe est incapable de répondre aux attentes objectives du Gouvernement, sans compter le manque de leadership et de vision. En son temps, aussi nous avions suggéré la procédure d’appel à candidature comme cela se fait ailleurs pour diriger la douane nigérienne, dans tous les cas, il existe des compétences nationales reconnues et respectées un peu partout à travers le monde.

Pour l’intérêt national, cette équipe d’incapables doit être remerciée, car, elle n’a que les mêmes pratiques les méthodes éphémères surannées, alors que des méthodes modernes et des outils de travail pouvant donner des résultats plus performants existent et cela sans donner l’impression d’acharnement des contribuables qui rend le pouvoir impopulaire.

Si le Mali et le Burkina Faso mobilisent 600 milliards de recettes douanières par an pourquoi pas le Niger ?

Au delà de toutes autres considérations que celles de la capacité à améliorer les performances de la douane, une nouvelle direction s’impose. En plus le climat de sérénité et confiance indispensable à la marche de la maison manque entre les principaux acteurs.