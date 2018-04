Dr Sani Kabîr, nouveau Président du Conseil Supérieur de la Communication

Dr Sani Kabîr a été élu ce mercredi par ses pairs, Président du Conseil Supérieur de la Communication (CSC), a-t-on appris de bonnes sources à Niamey. Il remplace à ce poste, M Abdourahmane Ousmane en fin de mandat. MM Hachimou Chinkafa, Ayouba Seini Kaka et Mme Hadiza Khalifa occupent dans le nouveau Bureau du CSC, les postes respectivement de Vice-président et de Rapporteurs.



Au terme de la Constitution de la 7ème République, les membres du CSC dont la durée de mandat est de cinq ans non renouvelable, sont dirigés par un Bureau. Les conseillers élisent en leur sein un président, un vice président et deux rapporteurs. Seul le Bureau est permanent.

Le CSC est composé de 15 membres dont 12 élus. Les 3 autres sont désignés respectivement par le Président de la République, celui de l’Assemble Nationale et le Premier ministre.

Aux dernières nouvelles, les membres de l’Institution de régulation des médias ont prêté serment devant le Conseil d’Etat, peu après que le Présidentiel de la République ait signé ce jour-même, le Décret entérinant leur élection et désignation.

Autorité administrative indépendante, le CSC a pour mission de garantir et d’assurer la liberté et l’indépendance des moyens de communication audiovisuelle, de la presse écrite et électronique dans le respect de la loi, rappelle-t-on.

AMC/ANP/AVRIL 2018