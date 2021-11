Drame à tera : plus jamais ça

Un drame est survenu hier à Tera au Niger. On dénombre malheureusement des pertes en vies humaines et de nombreux blessés par balles. Cette tragédie survenue à un moment où notre pays est confronté à l’hydre terroriste doit nous interpeller, interpeller notre conscience des nigériens qui aspirent à bâtir un pays stable et de paix.

La mort de ces jeunes gens, arrachés à la vie à la fleur de l’âge est un signal envoyé à tous les compatriotes pour s’éloigner de la fitna. Eh oui, il faut à tout prix éviter à notre pays des drames de ce genre. Cette façon de s’opposer n’est pas propre aux nigériens, qui, d’habitude est un citoyen modèle respectueux de la loi.

Nous devons nous ressaisir pendant qu’il est encore temps, l’heure n’est pas à l’affrontement inutile entre des citoyens d’une même nation.

Nous avons un ennemi commun qui est le terrorisme international et ses suppôts, nous devons donc unir nos efforts pour le combattre.

Nous devons appuyer les forces de défense et de sécurité pour mettre hors d’état de nuire les forces du mal. Le drame survenu à tera ne nous honore guère, au contraire , il doit nous inciter à plus d’amour et de considération pour notre nation, plus d’abnégation et d’engagement pour mieux bâtir et consolider notre nation.

Qu’Allah pardonne à ceux qui nous ont devancés et qu’il aide notre pays à faire face efficacement contre tous ces fléaux qui l’assaillent.

Par Namalka Bozari (Contriibuteur Web)