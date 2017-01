Droit de réponse de la société Orange Niger

Dans un article paru sur votre site en ligne le 16 janvier 2016, l’auteur porte de graves accusations sur notre société, présentant un plan de départ volontaire récemment mis en œuvre au sein d’Orange Niger, comme un plan de licenciement. Constatez avec nous qu’un de vos journalistes prétend ainsi faire un article sur notre société, sans jamais prendre contact avec le service communication d’Orange Niger pour recouper les informations, ce qui est contraire à la déontologie de votre profession.

Le plan de départ volontaire auquel il est fait référence a été discuté avec les représentants du personnel, et a rempli toutes les conditions de forme et de fond, avec la validation des autorités de l’Inspection du travail. Tous les salariés qui ont souscrit à ce plan ont été reçus individuellement et ont expressément confirmé leur souhait de profiter de cette opportunité pour envisager une nouvelle étape dans leur carrière professionnelle.

Les amalgames faits entre le licenciement et l’arrêt de contrat à durée déterminée dénotent chez l’auteur de cet article, une méconnaissance manifeste du droit du travail. Il serait nécessaire de vous rappeler qu’au terme d’un contrat à durée déterminée (CDD) l’employeur et le salarié sont libres de reconduire ou non leur collaboration, tout comme ils sont libres à tout moment de manière consensuelle de mettre un terme au contrat les liant.

Outre ces accusations l’auteur fait d’autres insinuations mettant en doute la crédibilité de notre société.

Face à ces constats, on s’interroge de manière légitime sur les motivations de ce rédacteur, et Orange Niger se réserve le droit d’envisager toutes les options offertes par la loi pour obtenir réparation pour cette atteinte infondée à notre image.

Nous vous prions de bien vouloir publier ce droit de réponse à l’attention de vos lecteurs.