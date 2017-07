Droit de réponse de Mr. Abdoul Rachid AbbdoulBaki, Directeur Général des Sports

Suite à un article paru sur le site Tamtaminfo me mettant en cause relativement à une prétendue tentative d’escroquerie dont moi, Abdoul Rachid AbdoulBaki Directeur Général des Sports serais l’auteur, je viens ainsi exercer mon droit de réponse.

Je rapporte ici la réalité des faits qui me sont reprochés.

Concernant l’affirmation selon laquelle Alfaga et son entraîneur Markus n’ont pas introduit une requête de remboursement, je tiens à donner les précisions suivantes. Ainsi, le mardi 04 juillet 2017, lors d’un échange par messagerie électronique (whatsapp) Alfaga à dit, je cite : » Markus a pris un billet aller-retour qu’il faudra rembourser. Pour moi, une fois à Niamey je prendrai mon billet retour. «

C’est dans ce même échange que Abdoulrazack Alfaga m’a dit, je cite : » pour Markus le montant à rembourser est de 1699 euros + 106 euros. Et pour moi 552 900 francs cfa de pénalités sur mon billet aller, ainsi que le montant de mon billet retour. «

Je tiens à rappeler que tous les déplacements, en compétition, de Alfaga sont pris en charge dans le cadre de la convention établie entre l’Etat du Niger et son centre d’entrainement.

En plus de tous ces frais précités, Alfaga a également sollicité le remboursement de la prise en charge des frais relatifs à leur séjour à l’hôtel Soluxe.

Aussi, si Alfaga n’avait à aucun moment sollicité ces remboursements, comment donc me serais je procuré les justificatifs qu’ils sont censés détenir ? Je rappelle que Alfaga me les avait envoyés en version électronique depuis Séoul avant de me remettre la version « hard » une fois à Niamey.

C’est donc qu’à ce niveau qu’intervient la question de la proforma de Croix du Sud versée au dossier suite à une nouvelle demande du service de la Présidence où se trouve mon interlocuteur dont je tairai naturellement le nom.

Je précise qu’au même moment où je sollicitais l’établissement de la proforma, je demandais à Alfaga de procéder à la réservation de son billet à l’agence Air France située non loin de son hôtel.

Nous étions le Mardi 11 juillet 2017, jour du départ de Alfaga pour regagner son centre.

Moins d’une heure après réception de la proforma, le même service de la Présidence m’appelait aux fins cette fois-ci de me présenter au service financier pour récupérer les montants soumis à remboursement, précisant par ailleurs que les frais d’hôtel seront directement versés à l’hôtel.

Dieu faisant bien les choses, je répondis à mon interlocuteur que je préférerai que Alfaga en personne se présente à la Présidence pour récupérer les montants remboursés.

J’informe par ailleurs que je produirai les preuves de mes propos devant la justice que mon avocat saisira en temps opportun.

Je tiens à préciser à l’opinion que ma démarche n’a rien de personnel et qu’elle est plutôt en lien avec ma position de Directeur Général des Sports, Responsable Technique du dossier de Alfaga depuis plus de 3 ans.

AbdoulRachid AbdoulBaki

Directeur Général des Sports

Ministère de la Jeunesse et des Sports.

NDLR:

Nous prenons acte du droit de réponse de AbdoulRachid AbdoulBaki, Directeur Général des Sports, Ministère de la Jeunesse et des Sports, un droit de réponse que nous reproduisons tel quel.

Vous avez bien expliquer votre « implication » dans ce dossier en votre qualité de Directeur Général des Sports, mais vous avez omis d’expliquer aux internautes , le pourquoi d’user d’un faux la proforma de Croix du Sud versée au dossier si toute votre démarche est cleane?

Vous tentez également de nier que vous avez voulu vous faire payer une dépense que vous n’avez jamais effectuée. En effet, Monsieur vous voulez nous faire croire que les reçus sur la base desquels Alafaga a été payé, ont été produits par vous.

Quelle grotesque contre-vérité !

Dans votre lettre tendant à obtenir les remboursements des billets d’avion de Alfaga et de son entraîneur Markus, il a bel et bien présenté la facture proforma signée de la croix du Sud.

C’est quand le service financier de la Présidence a contacté Alfaga que l’on a su que Alfaga et son entraîneur ont acheté leurs billets sur fonds propres, et n’ont jamais introduit une requête de remboursement, car il s’agit d’un voyage sur le Niger.

Un budget de 10 millions de francs CFA a été élaboré, les fonds nécessaires ont été mobilisés, mais au lieu d’exécuter les dépenses telles que prévues, le ministère par votre intermédiaire, a introduit une demande de réclamation de remboursement des dépenses liées à l’accueil de Alfaga, comme si vos services ont exécuté les dites dépenses.

Nous réaffirmons ici, que les billets ont été achetés par Alfaga et son entraîneur, les frais de l’hôtel ont été payés par le sponsor officiel Niger-Lait SA.

Nous laissons le soin aux internautes d’apprécier la contribution du « directeur technique chargé de Alfaga » depuis 3 ans.

A l’hôtel Soluxe , il a été exigé un paiement cash , c’est le sponsor qui a payé l’intégralité. S’il y avait un suivi de la part du Directeur général du sport, il aurait dû constater que la société Niger-Lait SA sponsor officiel de taekwondo au Niger a payé les factures qu’il réclame aux services financiers de la Présidence de payer.

Nous maintenons que les services financiers de la Présidence vous ont bel et bien rappelé à l’ordre dans cette tentative considérée comme une fraude. Par rapport à la villa de Alfaga, nous attendons toujours les conclusions d’une enquête diligentée à cet effet.

Nous serons bientôt édifiés sur le cas de Kassoum Moctar et éventuellement du « directeur technique chargé de Alfaga ».