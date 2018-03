Echangeur Diori Hamani de Niamey, réception technique aujourd’hui 15 mars 2018

Dans le cadre des préparatifs de la réception technique de l’échangeur Diori Hamani, qui aura lieu demain 15 mars 2018, une délégation du projet pour la construction de cet échangeur, conduite par le coordinateur dudit projet, M. Abba Nakoira Bachir, accompagnée par une équipe des journalistes de la presse publique et privée a effectué une visite de terrain pour voir et constater de visu l’état d’avancement des travaux du chantier.

Ces travaux voulus par le Président de la République, Chef de l’Etat, Issoufou Mahamadou sont presque finis. L’entreprise SATOM SOGEA a fait un travail remarquable, elle sollicite simplement une dizaine de jours pour finir les nettoyages et quelques petits colmatages sur le chantier avant de procéder à l’inauguration officielle.

La délégation et les professionnels des médias ont été impressionnés par cet échangeur moderne, qui constitue l’un des grands travaux de modernisation de la capitale effectué dans le cadre du vaste programme « Niamey Nyala » ou Niamey la coquette initié par le Chef de l’Etat.

Cet ouvrage d’une valeur de 41.614.280.789 FCFA, comporte entre autres un tunnel, des voies d’accès et des passerelles pour piétons.

La délégation s’est rendue au niveau du tunnel de l’échangeur et des autres ouvrages pour constater de près ce joyau. Lors de cette visite, le coordinateur du projet pour la construction de l’échangeur Diori Hamani M. Abba Nakoira Bachir a indiqué que les travaux sont pratiquement finis « comme nous l’avons toujours dit la réception technique aura bien et bel le 15 mars 2018.

Mais pour ce qui est de la date de l’inauguration officielle, cela relève des autorités. En marge de cette inauguration technique, M. Abba Nakoira Bachir précise par ailleurs que l’entreprise aura besoin d’une semaine à 10 jours pour pouvoir procéder au grand nettoyage du chantier. Et pour cela la collaboration de toutes et de tous est souhaitée pour faire preuve de civisme et du patriotisme afin de rendre notre capitale plus belle.

M. Abba Nakoira Bachir affirme par ailleurs que beaucoup reste à faire dans le cadre du projet, notamment les avenues qui devraient être bitumées. Comme tout projet d’infrastructure routieres, le projet de construction de l’échangeur Diori Hamani comporte aussi des volets sociaux éducatifs.

Dans ce volet toutes les écoles traversées par le chantier vont bénéficier des infrastructures et équipements sociaux éducatifs. C’est dans ce sens que le Lycée Kassai a bénéficié d’un bloc de laboratoire et une bibliothèque, le collège Banizoumbou a aussi bénéficié d’un bloc de six classes et les deux écoles primaires Diori I et II d’un bloc administratif, un bloc de six classes aussi, d’une bibliothèque et d’ une salle de détente.

Les travaux de l’échangeur Diori Hamani, c’est un rappel ont été officiellement lancés par le Président Issoufou Mahamadou le 26 juin 2015 pour un délai d’exécution de 32 mois.

Ce grand chantier tient particulièrement à cœur, le Président de la République, qui a indiqué lors d’une de ses visites :

« Je suis donc totalement satisfait de la qualité du travail. C’est un ouvrage extrêmement important qui vient s’ajouter à d’autres ouvrages qu’on a déjà réalisés dans la ville de Niamey.

Rappelez-vous de la centrale thermique de Gorou-banda, de l’Hôpital Général de Référence, du boulevard Tanimoune, de la route de Goudel, de l’échangeur Mali Béro, de l’échangeur du rond point des Martyrs et l’échangeur Diori Hamani. A tous ces investissements dont a bénéficié Niamey, vient se greffer celui du 3ème pont appelé « pont Général Seyni Kountché’’. C’est dire qu’en sept (7) ans de mise en œuvre du programme de la Renaissance, Niamey a reçu d’importantes infrastructures.

Nous avons aussi d’autres projets pour Niamey notamment la modernisation de l’Aéroport International Diori Hamani, la voie express entre l’aéroport et le centre ville. Il est également prévu la réalisation d’infrastructures hôtelières dans la perspective du Sommet de l’Union Africaine Niger 2019.

Avec toutes ces infrastructures, Niamey est en train de changer de visage ».