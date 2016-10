Echec des terroristes à Koutoukalé…

Des individus à moto ont lancé tôt ce matin une violente attaque contre la prison de haute sécurité de Koutoukalé située à une cinquantaine de kilomètres de Niamey. Cette attaque terroriste s’est soldée par un mort côté assaillants et deux blessés côté forces de défense et de sécurité (FDS).

Les FDS ont vaillamment résisté à l’attaque de l’ennemi qui a pris la poudre d’escampette. Un détachement militaire dépêché sur les lieux les a poursuivis afin de les neutraliser. Selon une source gouvernementale, les terroristes seraient des membres du MUJAO du nord Mali.

Jusqu’à l’heure actuelle, le corps d’un des assaillants portant une ceinture d’explosifs était visible.

Une autre ceinture d’explosifs et trois motos calcinées sont également visibles devant le mur criblé de balles de la prison. La prison de haute sécurité de Koutoukalé est considérée comme la plus sûre du pays. C’est là sont gardés les détenus les plus dangereux et notamment les L’assaillant dont le corps était encore sur place en fin de mâtinée portait une djellaba grise et avait la tête enturbannée.

Il disposait d’une ceinture explosive qui était intacte. Une autre ceinture explosive était aussi visible sur l’une des trois motos calcinées. Sans doute, les ceintures devaient-elles servir à faire exploser les murs ou le portail. C’est “une preuve du caractère terroriste de l’opération”, selon un communiqué du ministère de l’Intérieur, qui précise: “En nombre indéterminé et lourdement armés (…) les assaillants ont fui et nos Forces sont à leur recherche.

Le Président de la République a donné des instructions pour que les terroristes soient traqués et rattrapés”.

Actuellement la situation est sous contrôle a déclaré le Maire de Karma M. Abass Yacouba.