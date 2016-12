Editorial: Dynamique de mobilisation des ressources internes

La migration, la sécurité, le renforcement des institutions démocratiques et républicaines, les réformes économiques et financières, le rétablissement du monopole fiscal de l’État et de l’efficacité de la dépense publique, la lutte contre la corruption, etc. Tels sont es thèmes principaux sur lesquels le Président de la République, Chef de l’Etat, SE Issoufou Mahamadou, a axé son message à la Nation, à l’occasion du 58ème anniversaire de la proclamation de la République.

Ces thèmes, vous l’avez noté, sont extrêmement liés et trouvent toute leur pertinence dans ce Niger renaissant, qui aspire à devenir un pays émergent. Quiconque sait que, pour devenir émergent, tout pays a besoin de sécurité, d’institutions démocratiques et républicaines fortes et crédibles, d’une économie saine et compétitive, sans corruption, ni passe droits, bref le Niger doit être ce pays où les citoyens n’ont pas besoin d’émigrer pour assurer leur pitance quotidienne.

Cette ambition légitime ne peut être réalisée que si le pays se convainc que l’heure n’est plus aux palabres inutiles, mais à l’action. Une action qui doit être permanente et soutenue. Aussi, la récente sortie de l’opposition politique ne doit donc nullement nous détourner de notre impérieux devoir d’œuvrer en faveur de l’enracinement des valeurs démocratiques dans notre pays. Du reste, le Président Issoufou Mahamadou, s’est félicité de la toute récente formation du gouvernement d’union nationale qui permet de renforcer notre cohésion face aux menaces sécuritaires auxquelles le pays est exposé.

A ce propos, a poursuivi le Chef de l’Etat, son ambition est « de passer le témoin à un Président démocratiquement élu en 2021 après des élections démocratiques libres et transparentes ». Pour l’heure, le seul combat qui vaille, est celui de la Renaissance du Niger. Nous devons comprendre et ne jamais perdre de vue que les grandes Nations de ce monde, que nous envions pour leur haut niveau de développement, se sont construites en comptant d’abord sur elles-mêmes et en se donnant elles-mêmes les moyens de leur politique.

C’est cela le sens du message que le Chef de l’Etat a adressé à la Nation, le 17 décembre dernier à l’occasion du 58ème anniversaire de la proclamation de la République, lorsqu’il mettait un accent particulier sur la nécessité pour nous de faire plus d’efforts dans la mobilisation des ressources internes et le rétablissement du monopole fiscal de l’État et de l’efficacité de la dépense.

Dans ce cadre, il est rassurant de constater, depuis quelques temps, notre pays s’est résolument engagé dans des réformes qui visent la modernisation des administrations, des régies financières, de leur gouvernance et des procédures ainsi que le renforcement de la mobilisation des ressources et l’amélioration de la qualité et de l’efficacité de la dépense publique. Ce programme est très ambitieux et englobe l’Administration des Douanes, la Direction Générale des Impôts, et la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique.

Ces directions sont les mamelles sur lesquelles repose notre politique de mobilisation des ressources internes afin de faire face à toutes nos dépenses de souveraineté. Or, comme tout le monde le sait, leur performance en matière de mobilisation des recettes et de la rationalisation de la gestion de la trésorerie a fait couler beaucoup d’encre et de salive. Et c’est pour cela que les autorités politiques ont décidé de les reformer et de les adapter à un système de gestion plus moderne.

C’est ainsi qu’au niveau de l’Administration des Douanes, le Chef de l’Etat a énuméré « les premières actions de réforme qui ont déjà permis l’adoption d’un nouveau système de comptabilisation des opérations conforme aux derniers standards internationaux, l’interconnexion informatisée de tous les principaux bureaux de douane, la mise en concession des magasins sous-douane et la création d’un guichet unique pour les formalités de mise en consommation des véhicules ».

De même le Président de la République a annoncé que dès 2017, d’autres mesures vont entrer en vigueur notamment au niveau du système de suivi automatisé des camions de transport de marchandises par tracking électronique, la connexion informatisée de la douane nigérienne avec celle des principaux pays d’accès au commerce international ainsi que le renforcement des capacités humaines et matérielles des services des douanes.

Ces réformes sont très importantes, mais, elles doivent être accompagnées aussi d’un véritable changement de mentalité au niveau de la Douane et d’un sursaut patriotique des agents des douanes. Certaines pratiques et habitudes malsaines entretenues dans notre pays doivent en effet s’arrêter. Il faut y mettre fin et rapidement, car, ces pratiques de l’avis même du Chef de l’Etat« ont sévèrement ralenti la mobilisation des ressources internes, privant ainsi l’Etat de recettes précieuses, qui auraient permis la construction de plus d’hôpitaux, plus d’écoles, plus de routes et plus de points d’eau, pour nos populations ».

Pour le cas précis de la Direction Générale des Impôts, les pratiques moyenâgeuses de collecte d’impôts doivent céder la place aux méthodes modernes qui permettront à l’Etat de rentrer dans ses droits et tous ses droits. Le Président Issoufou, l’a dit, « ces réformes porteront sur la mise en place d’un système informatisé de suivi des impôts et des contribuables (SISIC), le rapprochement de l’administration des contribuables par l’ouverture de nouveaux centres, l’extension, au niveau national, du champ des compétences de la direction des grandes entreprises et celle du contrôle, le renforcement du dispositif interne de contrôle et d’audit fiscal .

De même, le Comité Arbitral de Recours Fiscaux (CARFI) entrera dans une phase active pour permettre un dénouement diligent des recours fiscaux émis par les contribuables ». En plus de ces actions, le Gouvernement mettra l’accent sur le recouvrement de la taxe immobilière, un impôt très mal perçu. C’est pourquoi, afin d’élargir l’assiette fiscale, notamment au niveau de la taxe immobilière, 300 agents d’exécution seront recrutés pour permettre à la DGI de conduire de manière résolue, l’identification et le recensement de toutes les propriétés immobilières, et faire rentrer l’État dans ses droits.

Pour ce faire, le Chef de l’Etat« appelle au sens de responsabilité pour un sursaut patriotique à travers la transmission spontanée des déclarations fiscales aussi bien par les propriétaires que par les locataires». Au niveau de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique, le Président de la République annonce la mise en place des mesures visant le renforcement des procédures comptables, la mise en place d’un système informatisé de traitements des opérations, la connexion du Trésor aux systèmes de paiement modernes de la BCEAO, pour lui donner les moyens d’opérer comme une véritable banque, et la mise en place effective du Compte Unique du Trésor.

Cette mesure, la première, dans notre pays vise, entre autres, à rationaliser la gestion de la trésorerie, à contrôler l’utilisation des ressources publiques éparpillées à travers plusieurs centaines de comptes et à contribuer également à donner une plus grande célérité dans le traitement des opérations financières de l’Etat. Grâce à ces réformes, comme l’a indiqué le Chef de l’Etat, « le gouvernement pourra assurer une meilleure mobilisation des ressources internes, une meilleure efficacité de la dépense publique évitant ainsi les retards dans le règlement de ses nombreux engagements ».

Le Président de la République réaffirme enfin, avec forte conviction, que ces mesures seront accompagnées d’une lutte sans merci, contre la corruption et le détournement des deniers publics. An avant pour la tolérance zéro contre tous ces fléaux qui minent notre économie.