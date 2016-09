Éducation 2133 nouveaux enseignants officiellement admis à la Fonction publique

La liste définitive des enseignants contractuels du secondaire recrutés sans concours à la Fonction publique, pour le compte de l’année 2014, est sortie le 7 novembre dernier, à la grande satisfaction des candidats présélectionnés depuis l’année dernière. Toutefois, selon les organisations syndicales, quelques irrégularités sont une fois de plus constatées. Ils étaient au totale 2133 enseignants, présélectionnés à prétendre à ce recrutement.

Cependant, dès le lendemain de l’affichage de cette liste, le Cadre permanent de réflexion et d’action des enseignants (CPRASE) à réagi, dénonçant déjà un certain nombre d’irrégularités constatées. En effet, selon Djariri Labo, membre du CPRASE, le premier constat à faire, c’est que pour un quota de 2133 présélectionnés, tous calculs faits, il y a un reste de 164 qui attendent.

De plus, devait-il poursuivre, d’autres irrégularités demeurent également quand on se met du point de vue des conditions d’âge des candidats et celui de l’ancienneté dans le contrat qui ne sont pas respectés. Pire, déclare ce dernier, « un certain nombre de noms de soit disant enseignants qui n’ont jamais mis les pieds dans une classe pour enseigner. nous sont parvenus de cette liste ».

« Nous sommes en train d’étudier ces cas là et de rassembler les preuves pour partir rencontrer qui de droit pour discuter et corriger ces irrégularités, poursuit-il cependant, l’air conciliant. Pour rappel, devait-il conclure, « selon le protocole d’accord que nous avons signé avec le gouvernement le 13 mai 2015, le gouvernement s’est engagé à corriger les irrégularités dans le recrutement. Ce qui apparemment, n’a pas été fait ». D’où cet appel du CPRASE, à la bienveillance du gouvernement pour que ces irrégularités soient revues et que les enseignants qui remplissent les conditions puissent effectivement intégrer la Fonction publique.

À noter que, nonobstant les critiques dont font cas les responsables du CPRASE, le gouvernement de la 7ème république s’est engagé à recruter quelques 2500 enseignants par an. C’est ainsi que dans cette lancée, en 2011, quelques 3900 enseignants ont été intégrés et 1900 autres le seront l’année suivante. En tout et pour tout, ce seront quelques 37 651 agents, toute catégorie confondues qui seront recrutés à la Fonction publique, entre 2011 et 2014. Des efforts, malgré tout hautement appréciables.