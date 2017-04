Education nationale Plus de 300 enseignants détenteurs de faux diplômes débusqués

Plus de 300 enseignants détenteurs de faux diplômes ont été détectés lors de contrôles avant un test d’évaluation, a annoncé vendredi 10 mars dernier, le ministre de l’Enseignement primaire Daouda Mamadou Marthé. « Nous avons déjà détecté plus de 300 détenteurs de faux diplômes, dont ceux du baccalauréat et du brevet d’étude du premier cycle » (BEPC), a déclaré le ministre Marthé, lors d’une réunion du Comité interministériel.

Ces détenteurs de faux diplômes sont des enseignants contractuels, en poste dans les écoles primaires, les collèges, les lycées et les établissements professionnels, a souligné le ministre. Ces faux ont été détectés lors de contrôles des dossiers déposés par ces enseignants avant « un test » en vue « d’évaluer leur niveau », a-t-il expliqué.

« Au fur et à mesure que nous recevons les dossiers, nous procéderons à une authentification des diplômes joints », a assuré le ministre. Souvent recrutés sans aucune formation, les enseignants contractuels sont estimés à plus de 61.000 sur un total de 81.000 enseignants que compte le Niger.

Cette évaluation, contestée par certains syndicats, a été initiée en raison de la « baisse continue du niveau » des élèves, selon le ministre. Une étude, diligentée par les autorités nigériennes et publiée en février, a révélé que « 11,5% » des enseignants des écoles primaires ont « un niveau très mauvais » et « 50% des élèves » du cours préparatoire (CP) concernés par l’étude « lisent à peine une lettre de l’alphabet ».