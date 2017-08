Effervescence autour d’un probable remaniement ministériel : La Panique de certains présidents de partis politiques !

Depuis son accession à la magistrature suprême, le Président de la République Issoufou Mahamadou a coutume de choisir le mois d’Août pour passer ses vacances dans son village natal de Dan Dadji, département d’Illéla, région de Tahoua. Occasion pour lui de plancher sur de grandes réflexions et stratégies de la gestion du pouvoir d’Etat. Tous les plans y aussi sont élaborés et de grandes décisions sont prises à partir de ces vacances présidentielles.

Cette année ne dérogera certainement pas à la règle. Ainsi, on parle de plus en plus, de la perspective d’un remaniement du gouvernement. Pour certains analystes, le Président de la République pense qu’il est pour lui temps de revoir la taille et même la qualité des hommes qui animent l’action gouvernementale, après plus d’un an du second quinquennat.

Le gouvernement actuel est connu être non seulement pléthorique mais surtout il se caractérise par une situation qui fait que le Chef du gouvernement est encombré des chefs des partis politiques, qu’il reconnait lui-même avoir des difficultés à gérer. Cette situation a été sciemment créée par ces leaders des partis politique, malgré le vœu du Président de la République, qui dès la formation du premier gouvernement du second mandat, a souhaité que les chefs des partis politiques de la mouvance, laissent plutôt la place à d’autres per sonnes.

Malheureusement beaucoup ont préféré céder leur siège de député national pour rentrer dans le gouvernement. Pendant la dernière session de l’Assemblée Nationale dite session budgétaire, un projet révision de la constitution et du règlement intérieur de l’Assemblée Nationale a été envoyé par le gouvernement afin de permettre à ces ministres de retrouver leurs sièges, manière de leur permettre de quitter le gouvernement. Mais cela a été bloqué par leurs suppléants qui les ont remplacés et qui ont manifestement pris gout à la chose.

Après plus d’un an de récompense, certains ont pressenti qu’ils ne reviendront certainement plus dans le prochain gouvernement, pire, pour certains, ils ont même renoué les contacts avec l’opposition politique afin d’envisager un gouvernement de cohabitationet comme d’habitude pour exercer le chantage sur le Président de la République. Voilà sans doute pourquoi certains et leurs complices ont songé à concocter un faux dossier pour un soit disant mise en accusation ou alors la destitution du Président de la République.

Quelle aventure !

Malheureusement cette fois-si avec la participation du MNSD-Nassara dans la gestion du pouvoir d’Etat, ces leaders maîtres chanteurs n’ont aucune marge de manœuvre. D’ailleurs c’est pour cette raison que beaucoup en veulent à mort au MNSDNassara et à son Président Elh. Seini Oumarou.

Il faut que l’opposition politique et ces partis politiques de la majorité qui pratiquent le » double jeu » fassent leur analyse de la situation, car si en 2013, l’opposition d’antan n’a pas pu imposer une cohabitation au régime du Président Issoufou Mahamadou, ce n’est certainement pas aujourd’hui qu’ils peuvent le faire alors même que beaucoup de leurs députés ne les écoutent même plus.

C’est cela aujourd’hui le véritable casse-tête pour ces leaders des partis politiques ayant soutenu la candidature du Président de la République. Surtout si on sait que la plupart de ces chefs des partis trainent des casseroles ou ont des dossiers devant la justice ou même ont un passé peu honorable.

Or, l’objectif primordial du Président de la République est celui de mettre un gouvernement qui doit s’atteler à la lutte contre l’impunité, la corruption, l’enrichissement illicite, les détournements des deniers publics et autres passes droits pour un changement radical de l’action gouvernementale afin de rompre définitivement avec toutes ces tares et incuries Ainsi, le futur gouvernement qui va expérimenter pour la première fois l’approche dite budget-programme doit être animé par des hommes et femmes qui ont le sens de l’Etat et de la République, du travail, du dévouement et surtout de la loyauté.

D’abord par le choix des hommes, qui doivent être tous porteurs des valeurs de moralité irréprochables ;des compétences avérées et de maîtrise réelle de gestion des affaires publiques. Outre ces qualités, les futurs membres du gouvernement doivent imprimer leurs marques dans l’atteinte des objectifs de la renaissance acte II, tels que définis par le Président de la République Issoufou Mahamadou.

C’est dire que les promus du prochain gouvernement ont pour obligation non seulement d’avoir des résultats quantifiables et vérifiables dans le temps, mais aussi de remplir de manière efficace et efficiente les cahiers de charges qui leur seront dévolus comme pour montrer à la face du monde que le Niger reste et demeure une pépinière de ressources humaines de qualité à même de tracer et de placer le pays sur les rails de l’émergence et de la prospérité.

Il doit aussi concrétiser le souhait du Président de la République, en se fixant comme objectifs la réalisation de la défense de la démocratie; la consolidation de l’indépendance nationale; la sauvegarde de l’unité nationale et de l’intégrité territoriale, la défense de la forme républicaine de l’Etat; la protection des libertés fondamentales et des droits de la Personne Humaine; le renforcement de la bonne gouvernance et la lutte contre l’impunité. Il doit aussi combattre l’intolérance, le régionalisme, l’ethnocentrisme, le fanatisme, le racisme, la xénophobie, le sectarisme, le népotisme, la manipulation du sentiment religieux, l’incitation ou le recours à la violence sous toutes ses formes.

La réussite de ce pari tout comme son échec dépendra aussi du Président de la République, qui doit donner carte blanche aux hommes et femmes qui vont animer la prochaine équipe gouvernementale, sans ingérence ni sabotage de certains de ses proches qu’on sait mécontents. En plus, une solidarité gouvernementale s’avère nécessaire pour un Niger uni et prospère comme il l’a promis.

C’est dire que les Nigériens fondent un véritable grand espoir que la prochaine équipe gouvernementale sera une équipe de combat, un facteur de développement de notre pays conforment aux axes du programme de la Renaissance Acte2.