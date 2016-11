Election de Mohamed Moussa à la tête de l’ASECNA : La diplomatie payante du Ministre Omar Hamidou Tchana

L’élection hier, de notre compatriote Mohamed Moussa à la tête de l’ASECNA, au-delà d’être la consécration d’un homme est un couronnement de la diplomatie active du Ministre d’Etat, Ministre des Transports, Omar Hamidou Tchana.

En effet, depuis qu’il a été chargé par le Président de la République, Chef de l’Etat, Issoufou Mahamadou de prendre en charge la campagne du candidat Mohamed Moussa, le Ministre Tchana s’est déployé partout pour concrétiser cette attente des Nigériens.

C’est un véritable marathon qu’avait entrepris le Ministre en charge des Transports, M. Omar Hamidou Tchana pour mieux « vendre » le candidat Mohamed Moussa grâce à une campagne active et le soutien sans cesse renouvelé du Président de la République, Chef de l’Etat, SEM. Issoufou Mahamadou, qui s’est personnellement impliqué dans la campagne du candidat nigérien et mis tous les moyens qu’il faut à la disposition de la direction de campagne de notre compatriote.

Ainsi, le ministre Omar Hamidou TCHANA et Mohamed Moussa visité la France, Madagascar, les Comores, le Mali, la Guinée Bissau, le Sénégal, la Mauritanie, le Burkina Faso, le Tchad, le Benin, le Togo et la Côte d’Ivoire, etc.

Et cette délégation a reçu un accueil chaleureux partout et le dossier du candidat du Niger a été bien présenté aux Chefs d’Etat et de Gouvernement des pays visités par le Ministre Tchana.

Toutes les hautes autorités rencontrées ont examiné le dossier avec la plus grande bienveillance et ont donné leur accord de principe sur le choix du candidat nigérien.

Aujourd’hui, le ministre d’Edat Omar Hamidou TCHANA, est un homme comblé qui savoure sans triomphalisme la victoire nigérienne.

Il savoure également avec modestie sa victoire. Mission accomplie Monsieur le Ministre d’Etat, coup de chapeau !