Election présidentielle au Niger: le président Albadé Abouba mobilise la population de la région de Tillabéri

La tribune officielle de Tillabéri a servi de cadre dimanche dernier à la tenue d’un meeting géant du parti Mouvement Patriotique pour la République (MPR-Jamhuriya). Cette manifestation constitue la première étape de la campagne présidentielle en région à Tillabéri entamée par le candidat à la présidentielle, M. Albadé Abouba.



Le grand meeting de Tillabéri a drainé une foule immense de militantes, militantes et sympathisantes du MPR-Jamhuriya.

Le président Albadé Abouba est accompagné dans ce déplacement par les militants de son parti et une quarantaine de formations politiques alliées soutenant sa candidature. La mobilisation était à la hauteur traduisant toute la grandeur et l’implantation du parti Jamhuriya à Tillabéri.



A la tribune officielle, plusieurs troupes artistiques de la région ont égayé l’assistance à travers des chants et danses suivies des interventions du président de la section de Tillabéri, M. Saidou Sadou qui a salué le choix porté sur la région de Tillabéri pour la tenue du premier meeting de campagne du président. Dans son allocution, il a déclaré que le parti MPR-Jamhuriya se porte bien à Tillabéri.

La formation politique compte 45 sous-sections et 15 coordinations. Lors des élections locales du 13 décembre 2020 a-t-il indiqué, le parti s’est distingué par des résultats satisfaisants.



Peu après son intervention, le porte-parole de la quarantaine de partis alliés soutenant le candidat du MPR-Jamhuriya, M. Salim Salim Zanguina, a expliqué les qualités du candidat Albadé Abouba pour lesquelles, ils ont pris la décision de le soutenir. Selon lui, c’est un leader charismatique, dévoué de bon sens et qui défend les intérêts supérieurs du pays avec un programme de gouvernance répondant à leur aspiration.

Il a aussi appelé la population d’exprimer leur voix à ce candidat en toute conscience.



Quant au président du parti, M. Albadé Abouba, il a tout d’abord exprimé sa compassion à la famille de deux illustres Chefs de canton de la région décédés. Il s’agit de Amirou Dargol et Alfayzé de Say. Une fatiha a été dite pour le repos des âmes des disparus. Le président Albadé Abouba a ensuite présenté à la population son projet de société qui s’articule autour de sept principaux axes à savoir ; la sécurité et la paix, l’éducation, la santé, la promotion des jeunes et de la femme, le développement du monde rural, la bonne gouvernance et le respect des droits humains.

Il a beaucoup insisté sur les questions de sécurité dans la région. Le Président Albadé Abouba vise également à la mobilisation de tous les nigériens en vue de la consolidation de l’unité et la cohésion nationale, la garantie d’une paix sociale, une stabilité politique et institutionnelle de la République pour un développement participatif et durable du Niger.



Dans le programme de gouvernance d Mpr-Jamhuriya, il faut noter la réforme de la gouvernance avec la création d’un Haut Conseil Islamique qui va gérer toute les questions religieuses et les réformes de l’enseignement et de la culture islamique, un Haut Conseil de la Chefferie Traditionnelle afin d’amener les chefs traditionnels à jouer pleinement leur rôle de chefs justes, impartiaux dans les jugements afin qu’ils retrouvent leur autorité d’antan.

Il a enfin présenté le spécimen du bulletin de vote tout en montrant à l’assistance de porter leur choix à la position N°22 et les appelle au slogan du parti, ‘’l’avenir, c’est maintenant’’ !

Le président albade abouba a continué son périple avec les étapes de maradi, zinder, diffa et Agadez.