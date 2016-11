Elections américaines : Donald TRUMP élu : un coup K.O net, sans bavure et … à saluer !

Il y’a de ces journées qui vous réconcilie d’avec vous-mêmes, qui vous font sortir de la torpeur et de la routine, dictats d’un quotidien abhorré. Celle de ce mercredi 9 novembre 2016 qui voit la victoire – attendue et souhaitée- du Républicain Donald TRUMP sur la démocrate CLINTON est du lot. Ce sont ce genre de journées où, boire son café, le matin, au bureau, a du sens.

Ayant dormi tôt et n’ayant pas pu suivre le déroulement de la nuit électorale américaine sur les chaines de télévision internationales, c’est le matin, sur le trajet domicile- bureau que j’ai mis machinalement la radio en marche sur une chaine internationale réputée. Là, un chroniqueur à la voix bien connue lance une phrase qui m’occasionne un sursaut lequel me fait faire une embardée à la voiture : « …c’est mathématiquement plié pour le milliardaire TRUMP… » je redoutais de mal comprendre lorsque la même voix poursuit, sur le même ton : « … et on ne voit pas comment la candidate CLINTON pourrait remonter la pente » !! Je n’ai pas poussé un hurrah de joie, au risque de me faire insulter, de bonne heure par des usagers retors et mal réveillés qui me suivaient dans cette circulation dense sur l’Avenue Charles DE GAULE. Mais j’ai instinctivement brandi le poing dans un geste bien connu de ceux qui gagnent.

Le doute n’était plus permis, les tendances (puisque à ce moment – vers 7h20mn- heure de Ouagadougou- on n’en était qu’à ce stade) donnaient le républicain Donald TRUMP vainqueur des élections américaines de novembre 2016 !

Qu’elle est bonne la démocratie lorsque les règles du jeu sont respectées. Lorsque, bon ou mauvais, c’est le choix du peuple qui est respecté et proclamé in fine. Sans triche, trituration et maquillage des chiffres.

Qui l’eût crut ?

Celui là que tous les sondages donnaient perdant, celui là même que ceux là même qui n’ont aucun intérêt dans cette élection américaine se plaisaient à insulter gratuitement, à diffamer, à ridiculiser et à diaboliser s’impose et franchit la ligne d’arrivée en distançant de loin son concurrent, candidate malheureuse de l’establishment politico-financière.

L’Amérique est décidément le pays des rêves, un pays de possibilités! C’est cela qui rend à mes yeux et probablement aux yeux de tout le monde, ce pays admirable et si attachant. Rien n’y est figé à tout jamais ! Les opportunités sont offertes à tous ceux ayant un talent quelconque de les fructifier, de les faire éclore. C’est ici que le terme « bosser » a un sens car il vous est permis d’en voir le résultat. La triche, la duplicité et le favoritisme ne vous feront pas grimper car sans talent, au gré du changement de direction du vent, vous retomberez forcement. Et lourdement !

J’en étais là dans mes réflexions lorsque le même chroniquer interrompt un responsable de société civile africaine qu’il interrogeait sur l’issue de l’élection, pour annoncer à l’antenne citant l’agence FOX NEWS que le candidat républicain TRUMP venait d’être proclamé 45ème Président des Etats-Unis d’Amérique. C’est officiel. Les élections américaines du 8 novembre 2016 dont le rythme et le déroulement des campagnes TRUMP-CLINTON ont parasité toutes nos sources d’information, durant ces longs mois venaient enfin de se terminer avec la proclamation des résultats. Une page se ferme.

Une nouvelle s’ouvre pour l’Amérique, pour le monde.

La victoire des Républicains peut susciter la déception chez bon nombre des partisans des OBAMA et CLINTONS. Mais elle ne doit pas nous faire peur.

Si l’Afrique n’a rien à y gagner, elle n’a en revanche rien à perdre. De nombreuses études nous apprennent l’immuabilité de la politique étrangère des Etats-Unis qui reste dominée par la « réal politic », c’est-à-dire la sauvegarde des intérêts américains d’abord et non dictée par les fanfaronnades outrancières d’un personnage haut en couleurs ou autres promesses électorales mirobolantes d’une habituée des arcannes diplomatiques.

TRUMP est passé. Il fallait souhaiter sa victoire car Il n’y’a de véritable démocratie que dans l’alternance. OBAMA, aussi bon soit-il, a démontré ses limites. Il a eu deux longs mandats où il a eu tout loisir pour dérouler son programme politique. Il n’a pas tout réglé et n’a pas laissé l’Amérique dans une situation pire que celle dans laquelle il l’a trouvé. C’est n’est qu’un homme et l’Amérique a ses institutions fortes qui lui survivront.

A l’heure où ces lignes sont écrites la candidate démocrate malheureuse n’a pas contesté la victoire de son adversaire du parti républicain. Mieux, très tôt ce mercredi matin, non pas par esprit de ‘’fair play’’ mais pour des questions de mondanités et sous la pression de son Bill de mari, elle a pris son téléphone pour appeler le candidat républicain et le féliciter.

Sous ses faux airs de femme battante, souriante et courageuse, en réalité cette dame est une mante dangereuse.

C’est le genre de femme ambitieuse qui a un sourire éclatant, bien rôdé et prêt pour toutes les occasions mondaines, mais c’est une personne capable de « tuer » sans émotion et comme qui dirait « en te caressant la chevelure ». Les déboires et échecs, la Hilary les a collectionné son parcours politique durant. Plus que tous, ses déboires conjugaux avec l’affaire Monica LEWINSKI l’ont profondément blessée et marquée.

Sa « vengeance » envers la stagiaire LEWINSKI est suffisamment révélatrice de la cruauté et du caractère rancunier de celle qui avait dans sa visée la Maison Blanche ! Elle a tout supporté dans cette perspective. Si elle était passée, son mari Bill aurait appris à ses dépens qu’on ne blesse pas impunément la grande Hilary ! Le monde entier, spectateur de cette offense, allait être puni. La victoire de Hillary allait nous couter chère, allait coûter à la paix et au monde une 3ème guerre.

Les masques sont tombés : des milliers et des milliers de sympathisants et de militants attendaient depuis des heures dans le froid leur championne pour prononcer ce mercredi matin un discours, leur remonter le moral. Hilary CLINTON ne s’y est pas rendue. De toutes les façons elle peut se permettre ce mauvais comportement envers ceux qui ont sacrifié tant de ressources et de temps pour elle dans cette aventure : A quelques 70 ans, la candidate démocrate tire sa révérence politique. C’était l’ultime occasion pour elle de devenir Présidente des Etats-Unis d’Amérique ! C’est raté. Après le verdict des urnes, elle ne voit plus la nécessité d’aller saluer ces « minables personnes » qui n’ont pu lui permettre de vivre son rêve. C’est dans la difficulté et les pires moments de l’existence que la vraie personnalité de chacun apparaît.

Bref ! Hilary est un pur produit du système. Fille de l’establishment et portée par tous les milieux cyniques qui ne rêvent que de « dolce vita » de spoliations des pauvres, de plus de déréglementation et d’étatisation, du maintien des privilèges.

Les américains viennent ainsi de dire non au SYSTÈME, et à son corollaire de mensonge, d’hypocrisie, de manipulation des masses, de corruption, de cynisme et de brutalité! Tous ceux qui étaient contre cet homme vont devoir s’y faire: TRUMP est parti pour diriger l’Amérique et le monde pour quatre ans. Les insultes et autres jérémiades n’y changeront rien. Un monde s’effondre, comme l’écrivait l’homme de lettres nigérian Chinua ACHEBE. ( Au fait, Wole SOYINKA va-t-il mettre sa menace à exécution en déchirant , comme il l’avait promis, sa carte verte et rentrer au Nigeria comme il l’annonçait si TRUMP passait. TRUMP a gagné !)

Cette victoire de Donald TRUMP est bonne pour l’Amérique, pour le monde et pour l’Afrique.

Elle est bonne parce qu’elle crée un nouveau départ, une RUPTURE, un changement, la mise par terre d’un conglomérat puissant d’intérêts mesquins et criminels qui possède de vastes ramifications à travers le monde. Des pouvoirs qui se croyaient établis tremblent avant, nous l’espérons, de tomber bientôt et de se disloquer.

Cette victoire-choc est une occasion rêvée pour une désescalade dans les relations internationales, en tout cas dans les rapports entre la Russie et l’Amérique. Le monde tel que nous le lègue Obama et consorts est devenu très incertain. Chacun se bat contre chacun, un terrorisme nourrit à tant de sources qu’on y perd son latin, des chats colorés fortement le jour mais qui deviennent tous gris la nuit venue. Si les démocrates passaient une troisième guerre mondiale était inévitable. Le système a reçu un grand coup, il est par terre et déboussolé! Les bourses s’agitent et des valeurs perdent des points, des départs en exil au canada explosent.

De nouvelles initiatives germeront avant que le système se recompose et se réorganise. La bête n’est pas morte. Elle a été seulement assommée.. elle se réveillera d’ici là, mais le monde aura bien fait quelques avancées.

Bravo TRUMP et bon vent.