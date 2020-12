Elections locales du 13 décembre au Niger : Prorogation au 14 décembre du scrutin dans 12 localités

Les élections locales (municipales et régionales), organisées au Niger ce dimanche 13 décembre 2020, ont été prorogées jusqu’à ce lundi 14 décembre 2020 dans 12 localités du pays, a annoncé la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) dans un communiqué.

Selon ce document, cette décision a été prise du fait du « retard accusé dans l’acheminement des matériels électoraux ».

Aussi, la CENI a-t-elle décidé de reporter les opérations électorales jusqu’à ce lundi 14 décembre 2020 au niveau de l’arrondissement communal Maradi III (Région de Maradi), de la circonscription électorale de Gouchi (Région de Zinder), certains bureaux de vote des circonscriptions électorales de Bankilaré, Banibangou, Dingazi, Diagourou, Sanam et Simiri (Région de Tillabéry), de la circonscription électorale de Azeyé et quelque 160 bureaux de vote de la circonscription électorale de Tchintabaraden (Région de Tahoua), 30 bureaux de vote de la circonscription électorale de Gougaram (Région d’Agadez) et enfin plus de 140 bureaux de vote de la circonscription électorale de N’Gourti (Région de Diffa).

Selon le vice-président de la CENI, M. Amada Aladoua, « ces communes n’ont pas pu ouvrir leurs bureaux de votes au regard de l’immensité du territoire nigérien, mais aussi des difficultés liées au relief et aux moyens logistiques ».

Il a surtout ténu à préciser qu’il ne s’agit pas de reprise des votes, mais d’une prorogation du scrutin au niveau de ces localités, où des problèmes liés au comportement de certains militants (Commune d’Azeyé), des erreurs sur le matériel électoral (Commune 3 de Maradi et commune de Gouchi) ont été signalés.

« Toutes les dispositions sont prises pour que demain (lundi 14 décembre 2020, ndlr) les votes aient lieu dans ces localités », a rassuré le vice-président de la CENI, avant de souligner « qu’en ce qui concerne ces élections locales, les CENI déconcentrées ne recensent pas seulement les résultats mais proclament aussi ces résultats, c’est-à-dire la répartition des sièges par partis politiques ou groupements de partis politique ».

M. Amada Aladouaa enfin annoncé que les premiers résultats sont attendus dans la matinée de ce lundi 14 décembre 2020.

