Elections locales et régionales: le chef de l’Etat donne le coup d’envoi…

Share on Twitter

Share on Facebook

Le Président de la République, Chef de l’Etat, SEM Issoufou Mahamadou, a voté dimanche matin, 13 décembre 2020 au bureau N°001 de l’Hôtel de Ville de la Communauté urbaine de Niamey, dans le cadre des élections des conseillers de ville et d’arrondissements communaux de Niamey.

Le Président Issoufou était accompagné de la Première Dame, Dr. Lalla Malika Issoufou Mahamadou pour accomplir son devoir civique.

Ce vote a donné le coup d’envoi de ces élections de proximité. En effet, ce sont 100 structures et candidats indépendants qui sont en lice pour conquérir les suffrages de quelque 7,4 millions d’électeurs, répartis dans 16 circonscriptions (8 ordinaires et 8 spéciales), qui sont appelés aux urnes pour choisir les élus qui vont diriger les villes, les communes, les conseils régionaux et d’arrondissement du Niger.







D’après les échos qui nous sont parvenus, le début des opérations de vote a été laborieux un peu partout sur l’ensemble du territoire national. Les bureaux ont ouvert avec beaucoup de retards et certains bulletins de vote étaient incomplets.

A Maradi par exemple, les opérations ont été arrêtées à la Commune 3, car le bulletin unique ne comportait les insignes de certains partis politiques en compétition.

La Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) chargée de l’organisation des élections locales, municipales et régionales sur toute l’étendue du territoire national, fera tout pour corriger les insuffisances constatées ça et là.

Répondant à la presse après avoir voté, le Chef de l’Etat a félicité la CENI qui a tenu ce pari, car, a-t-il souligné, l’organisation de ces élections était un « pari difficile à tenir.

« Ces élections constituent une répétition dans la perspective des scrutins législatif et présidentiel du 27 décembre prochain », a dit le Président de la République avant de demander « à tous les électeurs de sortir massivement accomplir leur devoir dans le calme. »

SEM Issoufou Mahamadou a salué et félicité « tous les partis politiques qui ont mené une campagne électorale apaisée » et leur a demandé de « maintenir cette bonne conduite tout au long de la campagne des élections législative et présidentielle. »

Le Chef de l’Etat a aussi lancé un appel à la CENI et à toutes les institutions chargées des élections pour qu’elles assurent la transparence et la sincérité de tous les scrutins.

D’après nos constats, au niveau de Niamey, il n’y avait pas un engouement des votants au moment de notre passage. Mais le calme règne partout.