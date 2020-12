Elections présidentielles : les grands engagements du candidat Oumarou Abdourahamane

A la veille des élections présidentielles de décembre 2020, le candidat Oumarou Abdourahamane dévoile ici ses grands engagements pour le Niger…

C’est ainsi, dès ma prise de fonction de Président de la République.



* je m’engage à Supprimer de la constitution toutes les institutions inutiles et budgétivores



*je m’engage à Vendre le parc automobile de l’Etat à l’exception de celui des secteurs stratégiques (santé, sécurité et protection civile).

Les ministres utiliserons leurs propres véhicules, ils bénéficieront d’ une prime de carburants de 5000 F/jr



*je m’engage à Transmettre à la Justice l’ensemble des dossiers d’inspection réalisés par mes prédécesseurs.



*je m’engage à ce que la HALCIA ne rende plus compte à la Présidence de la République.



*je m’engage à Mettre fin à mes prérogatives de Président du Haut Conseil de la Magistrature pour respecter la séparation de pouvoirs, pour une justice véritablement indépendante.



*je m’engage à la suppression des activités des Premières Dames dans la Sphère publique,

Car Pour moi, toutes les Nigériennes sont des Premières Dames.



*je m’engage à mettre fin aux cortèges pour accompagner ou accueillir les voyages du Président de la République.



*je m’engage à contitutionnaliser la taille du Gouvernement en limitant le nombre de ministre à 25 postes régaliens.



*je m’engage à mettre l’avion Présidentiel le mont greboun à la Disposition de la société Niger Airways pour un usage à but commercial pour les lingnes intérieurs.



*je m’engage à Supprimer les formalités de visas pour tous les pays Africains, nous croyons fermement que cela est indispensable pour l’intégration Africaine



Mes chers compatriotes, je sais que je peux compter sur vous ce 27 Décembre pour voter pour ces idées, pour voter le Changement, le vrai changement.



Que Dieu bénisse le Niger et son peuple !

Président UNPP INCIN AFRICA

Oumarou Abdourahamane