Éliminatoires Pour La Coupe Du Monde Qatar 2022 (Niger – Djibouti) : Le MENA Pulvérise Les Requins De La Mer Rouge (7 Buts À 2)

La dernière journée des éliminatoires de la phase finale de la coupe du monde de football Qatar 2022 zone Afrique s’est jouée, cette semaine un peu partout sur le continent. A Niamey, l’équipe nationale du Niger a été sans pitié pour son hôte Djiboutienne. En effet, dans cette confrontation qui a opposé les deux derniers de la poule A, le MENA a atomisé les Requins de la Mer Rouge sur le score de 7 buts à 2 sur les installations du Stade Général Seini Kountché.

Le coup d’envoi de la rencontre été officiellement donné à 17 heures de Niamey par un trio arbitral comorien. C’est un match très attendu par les supporteurs des deux pays, surtout pour les Nigériens, pressés de voir le nouveau visage de leur équipe dont la prestation aux matchs aller n’a pas du tout répondu aux attentes de la population.

A la première mi-temps, les deux équipes ont fait montre d’une nette amélioration dans les jeux par rapport à leurs prestations aux matchs aller qui s’était soldé par un score 4 buts à 2 en faveur du Niger. Elles ont très vite montré leurs intentions, celles de prendre les trois points de la rencontre. Chacune des équipes a multiplié des occasions, notamment en obtenant des coups de pied arrêtés. Les efforts des deux équipes ont commencé à donner de fruits à la 14ème minute de jeux avec un but du Niger marqué par le dossard 10 Victorien Adje. Les Djiboutiens n’ont pas lâché. Ils ont multiplié leur offensive qui a payé à la 33ème minute par un but égalisateur marqué par le dossard 21 Youssou Abdi Ahmed. La réponse nigérienne n’a pas tardé. A la 36ème minute de jeu, Victorien marque le deuxième but. C’est sur ce score que les deux équipes sont renvoyées en pause.

De retour des vestiaires, les Requins Bleus forcent et multiplient de belles actions et des belles initiatives s’offrant de belles occasions. A la 60ème minute le sélectionneur du Mena a opéré un remplacement en milieu. Ainsi Amadou Djibo remplace le capitaine de l’équipe Oumarou Aliou Youssouf. A la 61ème minute Wonkoye marqua le 3ème but nigérien. Comme un déclic, le Mena enchaîne les buts aux 64ème et 74ème minutes successivement par le numéro 3 Sosah et l’infatigable 10 nigérien Victorien. Malgré les remplacements opérés par le sélectionneur djiboutien, le Mena reste concentré, conquérant et offensif.

Mais les djiboutiens réduisent le score à la 84ème minute. Un triple changement est opéré du côté du Mena. Un coaching payant car, les remplaçants ont contribué à la fête. Les dossards 7 et 13 Ibrahim Djibrila et Seini Razak ont enfoncé le clou. Le match s’est soldé par le score fleuve de 7 buts à 2 en faveur du Niger. Par cette victoire le Mena garde sa troisième place de cette poule tenue en tête du chapeau par l’Algérie et le Burkina Faso qui vont s’affronter aujourd’hui à Blida en Algérie pour déterminer le premier de la poule.

En conférence de presse de fin de match, le sélectionneur nigérien Jean Michel Cavali a apprécié cette victoire qui est un succès de la capitalisation des matchs aller. Il a tenu à féliciter ces joueurs.

Par Ali Maman (ONEP)