En attendant la « solution » chinoise, ça broie du noir !

Le Patron de la Nigelec a annoncé hier sur Télé Sahel que les coupures d’électricité vont se poursuivre.

Contraint par la persistance du manque du « jus » quasiment dans tous les ménages, il a concédé un aveu : Gorou Banda est… « alité », ses gloutonnes machines qui avalent à gogo du fuel à grands frais ne ronflent plus.

Il faudra, comme l’a suggéré depuis belle lurette le patron de Nigelec, s’en remettre à Allah, ce Dieu qui « a le médicament » pour tout. Mais comme Allah n’est pas obligé (et qu’on ne saurait l’obliger), on va croiser les bras et broyer du…noir.

Sûr que beaucoup de Nigériens ne veulent point entendre parler de « coupures », surtout que beaucoup gagnent leur vie grâce au courant : épiciers, boulangers, tailleurs, Hari Yéno, restaurants, cliniques, hôpitaux…

Depuis plusieurs jours, on ne compte plus le nombre de bureaux, d’échoppes, d’ateliers contraints de tourner au ralenti en raison des fréquentes coupures d’électricité, devenu un avatar presque fatal, surtout en cette ère d’usage constant du téléphone mobile (qu’il faut recharger) et d’usage soutenu de l’ordinateur…

Devant cette incompétence notoire de la Nigelec et de son haut-management, il n’y a que tristesse et mélancolie qui taraudent le consommateur auquel, quelques semaines plus tôt, à grands bruits, on a annoncé par la voix officielle, que Gorou Banda était la panacée en fourniture énergétique.

DG Nigelec nous promet une solution : un gars, un ingénieux viendrait de la lointaine Chine pour remettre du grabat les machines de GorouBanda. Peut-être, comme Dieu, le Chineese Guy lui aussi a le…médicament.

Avec Gouroubanda, on n’est donc plus retourné vers les « capricieuses » lignes de Birni’Kebbi, mais vers la lointaine Chine où se trouverait la miraculeuse recette, entre les mains d’un….homme !

Déjà plusieurs internautes, gardant leur lucidité et sagacité, ont vite fait de relever quelques incohérences :

Comment se fait-il qu’un ouvrage aussi « lourd », aussi « neuf » soit tombé en panne, et que sur place, aucun technicien n’est apte à le réparer? Et qu’il eut fallu faire recours à un Mec positionné à plus de 12 heures de vol de Niamey….

L’incompétence du DG de la Nigelec est donc parfaitement notoire. Pour autant, doit-il démissionner ou contraint à s’en aller ? Pas sûr, dans un pays où l’incompétence, la rapine des deniers publics et l’outrage à la loi n’ont jamais été suffisantes pour quitter les fonctions officielles.

Peut-être que ce mois-ci, on nous dispensera de payer nos factures pour service non livré….