En démocratie c’est le peuple souverain qui délégue le pouvoir à ses représentants…

À travers des élections générales constitutionnelles, libres, démocratiques, crédibles, transparentes, inclusives, le peuple souverain désigne ses représentants, pour gérer les communes, les communautés urbaines, puis les parlementaires pour légiférer en son nom à l’assemblée nationale, en fin un président de la République, père de la nation, pour diriger l’exécutif, pendant un mandat de cinq, renouvelable une seule fois.

« Pour qu’on ne puisse abuser du pouvoir, (exécutif, législatif et judiciaire) , il faudrait par les dispositions des choses que le pouvoir arrête le pouvoir »

Si la designation des représentants du peuple ne se fait pas à travers des élections générales, libres, démocratiques, inclusives, honnêtes, sincères, transparentes et crédibles, dans ce cas, il s’agirait de la confiscation du pouvoir par une poignée des citoyens, à travers un coup d’Etat, » un Tazartché « , ou un hold-up électoral , ce qui ne serait pas hautement souhaitable dans un régime politique démocratique.

Notre cher pays, le Niger traverse une crise socio-économique ,politique et sécuritaire, sans précédent, nous devrions tous unis dans un sursaut patriotique national, aeuvrer afin d’éviter à notre pays de vivre encore, d’autres rudes épreuves inutiles et permettre ainsi au peuple souverain de vivre en paix, dans l’unité nationale, la concorde sociale et sa diversité culturelle.

Le peuple souverain du Niger doit décider librement de son destin , toute imposition du destin aux nigériens aura des conséquences fâcheuses et regrettables sur le pays .

Dieu le plus puissant ne tolère jamais une injustice imposée à un peuple par un groupe d’individus.

Soyons indulgents, tolérants, vigilants et justes !

Œuvrons donc , pour des élections présidentielles apaisées, libres, transparentes, crédibles et honnêtes .

C’est le Niger qui gagne et qui progresse !



Par Issoufou BOUBACAR KADO MAGAGI.