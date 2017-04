EN POLITIQUE LA MALVEILLANCE ET LA MAUVAISE FOI SONT CONTRE-PRODUCTIVES

La difficile coexistence des bons avec des mauvais a toujours existé en ce bas monde. Elle existe aussi bien chez les animaux que chez les humains. Chez nous les humains, si certains cultivent le bien et œuvrent pour la construction, d’autres par contre incarnent le mal et s’investissent dans la destruction. Les mauvaises personnes sont insincères et déloyales. Elles tiennent toujours des propos indécents, souhaitent ou font du mal à des innocents.

Elles veulent détruire parce qu’elles sont jalouses, envieuses, cupides, complexées ou parce qu’elles sont tout simplement méchantes. En tout cas, rien ne peut justifier la malveillance et la mauvaise foi d’un être humain. Malheureusement, notre pays a la particularité d’avoir une catégorie d’individus qu’on ne trouve nulle part ailleurs. Ils parlent, écrivent et agissent au nom de l’opposition.

Leur animosité est incommensurable. Ils ont un état d’esprit luciférien et passent tout leur temps à ne souhaiter que du mal pour leur propre pays. Si rien de mal ne se produit dans la journée, c’est la déception et ils ont du mal à tempérer leur hargne. Dès qu’un accident se produit dans notre pays, ils jubilent et sautent sur l’occasion pour l’exploiter méchamment et éhontement.

Ils prennent un malin plaisir à se réjouir de toute fâcheuse situation qui touche une partie de notre peuple. Leurs propos et écrits désobligeants à chaque attaque terroriste contre notre pays sont illustratifs de leur immaturité, leur irresponsabilité et leur déficit de civisme. Tous ces individus se sont concertés pour se retrouver dans la même mouvance politique qui n’a rien à envier à un pandémonium.

Ceux qui se ressemblent, s’assemblent, dit-on, De la démocratie et de la république, ils ne comprennent que l’incivisme et ne réclament que des droits, même celui de ne rien respecter comme rè- gles dans la société. Quant aux devoirs vis à vis de la république, c’est aux autres de les accomplir.

Sur beaucoup de sujets, leur ambivalence, leurs contradictions flagrantes, leur inconsistance et leur inconstance dans l’argumentaire ont maintes fois exposé leur opportunisme et leur nombrilisme. Rien qu’avec la Justice, leurs slogans sont: tantôt « A bas la Justice ! » tantôt « Vive la Justice ! » selon qu’elle leur donne tort ou raison Elle est instrumentalisée quand une décision leur est défavorable, elle est indépendante quand elle leur est favorable.

Tout récemment, ils ont obtenu la création de la commission d’enquête parlementaire sur l’affaire de « leurs deux cent milliards » et immédiatement après sa mise en place ils la tournent en dérision pour vouloir la décrédibiliser. Finalement, ils ne croient en rien et leur venin n’épargne que ceux qui sont dans la même logique qu’eux ou leurs complices qui se taisent face à leurs déraillements et leurs débordements. Ils sont surtout sur les réseaux sociaux, les yeux toujours braqués sur le clavier pour écrire sur la vie de la cité de manière superficielle, sensationnelle et surréelle.

Quand finalement, ils sortent de leurs rêveries et de leurs cavernes à bobards et à ragots, un mandat est sur le point de finir. Les urnes transparentes sont déjà en place et nos honnêtes compatriotes sont dans les rangs pour exercer leur droit et devoir de citoyens. Trop tard pour eux ! Ils sont désemparés, déboussolés et désagréablement surpris par les scores électoraux des autres qui sont restés dans la légalité, la réalité, le pragmatisme et la proximité avec les citoyens. Nous avons besoin d’une opposition constructive et responsable.

Elle est nécessaire pour le dynamisme de notre démocratie et pour le progrès de notre pays. Pour convaincre dans son rôle de contrepouvoir, elle a tout intérêt à critiquer et à faire des contre-propositions pertinentes sur les différentes politiques publiques en vue d’aboutir à des choix judicieux pour notre développement économique et social. Notre pays a besoin de l’engagement et de l’amour de tous ses fils et toutes ses filles.

Il est grand temps qu’ils révisent leur position et qu’ils reviennent à la réalité pour s’inscrire dans la logique de la proposition, de la tolérance, de la solidarité républicaine, du renforcement de notre vivre ensemble et du respect des règles du jeu démocratique.

Dieu nous voit et nous écoute tous et c’est lui qui donne le pouvoir.

Avis d’un citoyen !