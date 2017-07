Encore le Ministre de la République Kassoum Moctar dans ses oeuvres

Pendant que le Niger célébrait son héros, l’enfant prodige Alfaga, les réseaux sociaux étaient occupés par une polémique monstre entre l’Inspecteur général d’Etat Issoufou Boubacar Kado et l’intrépide Ministre de la jeunesse et des Sports Kassoum Moctar. Et là où il y a Kassoum, il y a forcément l’odeur de l’argent. Car, l’individu a une sulfureuse réputation d’adoration de l’argent et surtout de l’argent facile.

Il en avait fait ses preuves à la Mairie centrale de Maradi, une mairie qu’il a mis à sac et qui continue d’agoniser. Pour cet exploit, l’homme a goutté aux délices de la prison de Kollo Mais comme dans ce pays, seuls les médiocres et les gangsters sont récompensés, Kassoum Moctar qui a rejoint avec armes et bagages le train de la Renaissance acte 2 ets aujourd’hui, Ministre de la République.

Les quelques jours qu’il avait passé à la tête du Ministère de l’Urbanisme sont restés les jours les plus sombres de ce département ministériel.

Ses forfaits sont incalculables et si l’Inspection Générale d’Etat jetait un simple coup de regard « bienveillant » à la gestion des 3 mois de Kassoum Moctar à l’Urbanisme ?

Nul doute que la diarrhée coulera quelque part.

Après avoir fait « renaitre » le Ministère de l’Urbanisme, Kassoum Moctar a été récompensé en héritant du Ministère des Sports. Et depuis sa nomination, que des problèmes, des affaires… La dernière en date : « Les bourdes du Ministre Kassoum Moctar » ; nous voulons présentons ici le récit tel que mis en ligne sur facebook par Issoufou Boubacar Kado.

« Issoufou Alfaga Abdoul Razak, l’enfant prodige, champion du monde de taekwondo, meilleur combattant du monde , est bien arrivé avec son équipe et son chef délégation , nous les avons fièrement accueillis . Dans l’attente de sa descente d’avion, j’ai été désagréablement surpris par les propos du Ministre en charge du sport Moctar Kassoum à l’égard de mon épouse la PDG du Niger-Lait SA , Zeinabou Maidah Mamoudou, sponsor officiel de notre équipe de Taekwondo .

En effet , le ministre Kassoum Moctar , s’est permis de demander à la responsable du Niger-Lait pour quelle raison et quel intérêt , elle continue à sponsoriser le Taewkondo au Niger ?

Autrement dit si le montant investi ne passe pas par lui, son département ministériel serait en droit de refuser l’aide. Désagréablement surpris : par ce que voilà un ministre qui se plaint de manque de moyens, des bonnes volontés prennent en charge le transport jusqu’à concurrence de six membres de l’équipe et l’hébergement de Alfaga et de son entraîneur à l’Hôtel Solux de Niamey !

Au lieu de les encourager, il tente de les décourager ! Désagréablement surpris parce que le ministre Kassoum Moctar , semble oublier ses propos sous forme de menace sont prononcés à une commissaire de la HALCIA , devant un inspecteur général d’Etat , tous deux assermentés et directement rattachés au Président de la République , qui sont donc tenus de défendre l’intérêt de l’Etat autant que lui .

A ma connaissance aucune loi ne fait obligation à une personne morale ou physique de passer par un ministre pour pouvoir apporter une aide à un fédération sportive au Niger. Je ne comprends pas pourquoi le ministre Kassoum Moctar insiste assez que l’aide du Niger-Lait passe entre ses mains ? Ces menaces nous ont fait beaucoup sourire et ne peuvent en aucun cas nous décourager dans notre engagement à soutenir le sport au Niger.

Chaque Nigérien est libre d’apporter sa contribution selon sa propre procédure et sa capacité. A mon humble avis, le gouvernement devrait désormais faire en sorte que les subventions financières aux fédérations sportives soient directement virées au compte courant bancaire de chaque fédération et d’exiger une évaluation périodique en attendant la création d’un fonds national pour l’aide au sport.

Je me rappelle, lorsque j’étais chef de service des régies d’avances à la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique, j’ai fait virer l’intégralité de la subvention de l’Etat au compte courant bancaire de la fédération nigérienne de football, ce acte bénéfique à la fédération nigérienne de football, a soulevé tout un tôlé de protestation au sein du ministère en charge du sport.

A l’époque, Ibrahim Yacoubou était un des responsables de la dite fédération , je me rappelle de son soutien et du bien tiré par la fédération à l’époque .

Je ne comprend pas ce harcèlement du ministre en charge du sport à l’égard du Niger-Lait parce que l’argent du Niger-Lait , qui n’est pas de l’argent public , n’a pas passé entre ses mains. Je trouve ce comportement d’un ministre de la République incompatible avec celui qui cherche à faire rayonner le sport au Niger ». Issoufou Boubacar KADO MAGAGI

Réponse de Kassoum Moctar qu’il a d’ailleurs retiré de sa page.

Mais les gens on prit le soin de copier le contenu. Nous demandons votre indulgence, car nous la mettions telle qu’elle a été écrite dans un « bon français » par le Ministre Kassoum Moctar

« Je suis desolé que ce Monsieur dont je croiyais honnéte et sage soit si indigne et inventer un mensonge pour me diffamer. Pour quel interét je veux menacer ta femme ou demender a ta femme qui est responsable d’une entreprise privée de passer obligatoirement par le ministére pour soutenir la federation de taekondo.

Monsieur Issoufou votre haine c’est juste parceque nous avons refusé toute recuperation politque de certains individus qui juste parce que ta femme a financer le voyage de federation en corée repandent l’opinion selon laquelle , le gouvernemnt n’ a rien fait pour Alfaga.

J’ai attiré son attention et j’assume mes propos. Et d’ ailleurs nous avons parlé de coordination des actions le samedi 01 juillet a la reunion du comité d’entreprise dirigé par le premier ministre.

Je suis convaincu ta femme ne dira jamais que je lui ai parlé de passer par le ministére pour finacer une federation. ton probléme elle n’ a pas parlé a la ceromonie et j’ai pas fait cas d’elle de façon singuliére dans mon discours. tu peux chercher autre chose monsieur issoufou.. » Moctar Kassoum

Voilà où ce pays est descendu si bas, un Ministre de la République qui répond de façon vulgaire à une interpellation d’un citoyen.

Qui a tort, qui a raison ? cela n’est pas de notre ressort, mais nous demandons simplement, un respect pour le label Niger.