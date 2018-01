Encore le ministre Kassoum Moctar: ce qui appartient à Alfaga, doit revenir réellement à Alfaga.

Alors que le championnat national de lutte traditionnelle bat son plein à Zinder avec des combats truqués sous la direction et la supervision du Ministre en charge des Sports, le sieur Kassoum Moctar, à Niamey le fameux dossier de la villa Alfaga refait surface.

De quoi s’agit-il au juste ? A la suite du sacre international en Taekwondo du jeune Abdoul Razak Issoufou Alfaga, le Président de la République, Issoufou Mahamadou a décidé d’offrir au prodige une villa de 50 millions de FCFA. L’argent fut débloqué et remis au Ministre en charge des Sports Kassoum Moctar pour acheter la villa. Mais depuis lors, rien que des interrogations.

Selon nos informations, en dépit des injonctions du Premier Ministre, chef du gouvernement, le ministre en charge des sports n’a toujours pas livré la villa promise par le Président de la République à notre champion du monde de Taekwondo, convoité par les fédérations internationales de Taekwondo.

Il y a un peu plus de six mois que le champion Alfaga s’est plaint que la villa qui lui avait été présentée par le ministre Kassoum Moctar , ne correspond pas aux normes d’une villa de 50 millions de francs CFA versée par le Trésor National sur instructions du Président de la République, Chef de l’Etat, Issoufou Mahamadou.

C’était une maison dont la valeur ne dépassait guère 20 millions de francs CFA, qui avait été présentée à Alfaga par Kassoum Moctar dans un quartier populaire de Niamey, en restauration. (Voir les images de la dite maison ci-jointes).

Lorsque les plus hautes autorités du pays ont su cette arnaque, il a été donné des instructions fermes par qui de droit pour mettre le champion Alfga dans ses droits. Jusqu’ici la villa se fait attendre par la faute du ministre en charge des sports, Kassoum Moctar. Il serait encore souhaitable que qui de droit tape en plus sur la table pour ramener Kassoum Moctar à la raison.

Notre Alfaga national mérite le respect et la reconnaissance de la Nation, car, en dépit de sollicitations de toutes parts, il est resté digne et défend encore plus davantage les couleurs nationales.