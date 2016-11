Entreprenariat : la Maison de l’Entreprise dresse le bilan de la première étape de la Compétition de Plan d’Affaires

La compétition des plans d’affaires est un modèle éprouvé de développement de la culture entrepreneuriale et de renforcement de capacité des jeunes de 18 à 35 ans à créer des entreprises.

Les candidats sélectionnés à la 1ére phase bénéficieront des séances renforcements des capacités pendant lesquels ils recevront (i) une formation sur les fondements de gestion d’entreprise (entreprenariat) et l’élaboration d’un plan d’affaires et (ii) un accompagnement pédagogique individualisé pour le perfectionnement de leurs plans d’affaires (coaching).

Les candidats sélectionnés pour la phase finale bénéficieront pendant douze (12) mois de l’assistance technique de la Maison de l’Entreprise (coaching, formation, mentorat) et d’un soutien financier pour réaliser les investissements prioritaires du projet.

Durant la période du 21 octobre au 11 novembre 2016, la Maison de l’Entreprise a entrepris une grande tournée dans les huit(8) régions du Niger. L’objectif de la tournée a été d’informer et sensibiliser les jeunes porteurs de projets sur l’organisation par la Maison de l’Entreprise d’une Compétition Nationale de Plans d’Affaires.

Dressant le Bilan de la tournée menée le Directeur des Opérations de la Maison de l’Entreprise, Monsieur Hadi Issaka a indiqué que la mobilisation des jeunes a été exceptionnelles dans toutes les régions. « Nous avons prévu de rencontrer 700 à 750 jeunes porteurs de projets et intéressés par l’entreprenariat. Mais dans toutes les régions, nous avons eu l’agréable surprise de voir que l’engouement était plus énorme. Au total, plus de 1300 jeunes ont participé aux séances d’information et sensibilisation que nous avons organisées dans les huit régions», a expliqué le Directeur des Opérations de la Maison de l’Entreprise.

La Compétition de Plans d’Affaires (CPA) est un projet soutenu financièrement par la Banque Mondiale et mis en œuvre par la Maison de l’Entreprise. La CPA vise à stimuler l’émergence et l’éclosion au Niger d’un tissu de petites et moyennes entreprises dynamiques et innovantes autour de chaines de valeur à fort potentiel telles que l’agriculture, les produits de l’élevage (les cuirs et peaux), les industries extractives, les services (TIC).

En stimulant la création et le développement d’entreprise dans les secteurs porteurs, la Maison de l’Entreprise vise comme résultat de contribuer à la croissance économique et à la création d’emplois durables notamment pour les jeunes et les femmes.

En effet, les jeunes de 18 à 35 ans constituent les principales cibles de la Compétition de Plan d’Affaires (CPA). Pour être éligible à la Compétition, les jeunes de la tranche d’âge 18-35 ans, doivent avoir au moins le niveau BEPC ou équivalent et disposer de projet d’entreprise pertinent, valorisant les matières premières locales et à fort potentiel de création d’emploi.

