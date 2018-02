Entretien avec le président de l’Association YALI Niger : « L’objectif de cette campagne est promouvoir la bonne citoyenneté et contribuer au changement positif des comportements » déclare M. Boukar Amadou

L’Association YALI Niger a récemment organisé une campagne de sensibilisation des jeunes dénommée « Good Citizen » ou « Citoyen modèle ». Cette campagne a sillonné sept des huit régions du pays en vue de promouvoir, l’esprit du patriotisme et une citoyenneté responsable. Diverses activités étaient au programme de cette campagne. Dans cet entretien, le président de l’Association YALI dresse un pré-bilan de cette campagne avant le sommet des jeunes leaders qui s’ouvre demain à Niamey.

Monsieur le président, dites-nous ce qu’est YALI Niger !

Le programme Young African Leaders Initiative (YALI) a été créé en 2010 par le Président Barack Obama. Au départ, il a consisté en une série d’évènements de haut niveau, dont le Forum du président Obama avec les jeunes leaders africains en août 2010, le Forum des jeunes Africaines pionnières en juin 2011, et le Sommet sur l’Innovation et le partenariat de mentorat des jeunes leaders africains en juin 2012, en plus de quelque deux mille activités pour la jeunesse qui ont eu lieu dans diverses ambassades sur le continent africain.

Rebaptisé en 2014, Mandela Washington Fellowship for Young African Leaders pour rendre un vibrant hommage à feu Nelson Mandela, le programme a déjà formé 3000 jeunes leaders de l’Afrique sub-saharienne entre 2014 et 2018. Depuis 2010, une trentaine de jeunes leaders nigériens ont participé à cette initiative. Ces jeunes nigériens ont décidé de se regrouper autour de l’association YALI Niger.

L’objectif général de l’association est de contribuer à inciter les jeunes à devenir des leaders au sein de leurs communautés à travers des projets et des actions significatifs. De même, il existe une association sœur YALI-CRL qui regroupe une centaine de membres formés à Dakar avec qui nous travaillons et qui partage la même mission que la nôtre.

Votre association a lancé la campagne #GoodCitizen #Laabizé #DanKassaa #CitoyenModèle, quel est le but poursuivi ?

Effectivement, l’association YALI Niger a lancé le 26 mai 2017 la campagne dénommée #GoodCitizen #Laabizé #DanKassaa #CitoyenModèle qui a duré six (6) mois. L’objectif général de cette campagne est de développer l’esprit de patriotisme, de promouvoir la bonne citoyenneté et de contribuer au changement positif des comportements. Elle s’est concrètement effectuée à travers la mise en œuvre d’actions de sensibilisation, d’information, d’éducation et de renforcement de capacités des populations des 7 régions du pays.

Elle s’est déclinée sous forme de plusieurs activités adaptées au contexte socio-économique de chacune des régions. Par exemple, Maradi étant un centre d’affaires, les membres de l’association ont notamment renforcé les capacités des jeunes entrepreneurs de la région en leadership et gestion d’entreprise. A Tillabéry, il a été question de leadership environnemental avec la sensibilisation des populations d’Ayorou et de Dessa sur les enjeux environnementaux et la réinstallation des communautés par rapport au site de Kandadji entre autres.

Vous avez parcouru 7 régions pour contribuer à votre manière au changement positif de comportements, pensez-vous avoir atteint vos objectifs ?

Après avoir sillonné toutes les régions du Niger, l’évaluation de la campagne laisse paraitre des résultats satisfaisants en termes d’impact et de personnes atteintes. C’est ainsi que 18 formations sur le leadership, l’entreprenariat, la gestion et l’engagement citoyen ont été déployées. Plus de 1000 jeunes ont participé à ces formations et 10 actions communautaires ont été effectuées dans les 7 régions.

Ces actions communautaires ont porté principalement sur des opérations de salubrité dans 2 écoles à Diffa, un don de produits pharmaceutiques à la prison civile de Dosso, la réfection de 7 tableaux scolaires dans une école de Maradi, la plantation d’espèces locales, l’élagage sur un site de récupération et un don de matériel de salubrité et de jardinage au potager de la prison à Tillabéry, une opération de salubrité au district sanitaire de Mirriah et un cross dans la région de Zinder et enfin un focus group avec les jeunes violonistes à Agadez dans le cadre de l’utilisation de la musique traditionnelle comme instrument de résolution pacifique des conflits. De même, 21 associations et structures de jeunes ont été impliquées dans la réalisation de la campagne dans toutes les régions.

Opération de salubrité au district sanitaire de Mirriah (Zinder) par l’équipe YALI Niger

Quels sont les partenaires qui vous ont accompagné dans la réalisation de cette campagne ?

Nous travaillons avec toutes les associations de jeunesse du Niger. Nous nous sommes mis en réseau avec les récipiendaires du Centre Régional de Leadership de Dakar qui sont également organisés en association et qui sont aussi des YALI pour créer le réseau YALI Niger. Le principal partenaire financier est l’ambassade des Etats-Unis au Niger. Après la formation aux USA, les Mandela Washington Fellows bénéficient d’une subvention annuelle pour financer leur plan d’actions. Par ailleurs, d’autres entreprises privées, les autorités centrales et locales nous ont accompagnées pour la mise en œuvre de cette campagne. Nous profitons de cette opportunité pour les remercier.

Quelles sont les perspectives ?

Comme indiqué plus haut, la campagne #GoodCitizen, #Laabizé #DanKassaa #CitoyenModèle vient de s’achever en région. La prochaine étape sera un sommet de clôture de cette campagne qui se tiendra le 28 Février au palais des congrès. Le sommet des jeunes leaders réunira des acteurs engagés des huit régions du Niger. Il vise à célébrer et renforcer la capacité des citoyens modèles. A cet effet, il est prévu dans la matinée des actions communautaires. L’après-midi sera consacré à des activités de réseautage, d’échanges et de discussions/inspirations sur le comportement positif et citoyen à travers une session nommée Good Citizen Talks, célébration des citoyens modèles rencontrés dans toutes les régions qui partageront leurs vécus et expériences.