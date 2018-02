Entretien de Hama Amadou à Vox Africa: les délires de Hama +

Chasser le naturel, il revient au galop. Alors que l’immense majorité de ses militants et sympathisants attendaient avec impatience devant leur petit écran, le message messianique de leur Guru Hama Amadou après plusieurs mois de silence, celui-ci comme à son habitude s’est donné au sport qu’il maîtrise le mieux, l’ethno régionalisme. Les problèmes quotidiens auxquels sont confrontés les Nigériens ne le concernent point. Il avait un message à faire passer, se prévaloir d’être une victime d’un système qui veut le tuer et non le combattre et déverser sa haine sur les autres ethnies du Niger.

Alors que le journaliste avait posé une question qui n’avait rien à voir avec les ethnies, Hama Amadou a bondit pour déclarer ceci : « C’est triste de le dire, ce que le régime actuel fait en jouant sur le réveil des animosités ethno régionalistes. Lors des dernières élections pour le 2 ème tour, le président du parti au pouvoir qui n’est pas celui qui est au pouvoir, en haut là, mais le président soi-disant du parti s’est baladé publiquement pour dire de ne pas voter pour un djerma, dans un pays composé de 7 ethnies, un président de parti a le culot de se balader publiquement pour dire de ne pas voter pour un djerma.

Mais lui-même il est quoi, il est arabe, si on ne vote pas pour un djerma on voterait pour un arabe.

Voyez comment les gens ne réfléchissent pas avant de parler. Et qu’est ce que les djermas ont fait pour qu’on ne vote pas pour eux ? Qu’est ce qu’un haoussa a fait pour qu’on ne vote pas pour lui ? Par ce que celui qui se prétend haoussa, il n’est même pas haoussa ; il n’a aucun sang haoussa dans ses veines. A fortiori l’arabe qui dit de ne pas voter pour les djermas ».

Les mots sont crus, cruels et anachroniques dans un Niger où l’unité entre toutes les ethnies du pays est le maître mot.

Un Niger composé d’après les textes officiels de 9 à 10 ethnies et non 7 comme le prétend le président de Lumana.

Que passent les mensonges sur les taux de croissance réelle déversés par Hama Amadou, que passe cette contre vérité : » Ma femme a fait une consultation prénatale à Dakar à 6 mois de sa grossesse et a accouché au Nigeria », que passe ce délire de victimisation de sa personne, contre une « hyène » qui veut le manger, que passe ce mépris contre les militants de Amen Amin et leur leader, mais ce qui est inadmissible de la part d’un homme politique de son envergure, c’est cette propension à la culture d’ethnicisme.

Tout le monde au Niger savait que l’ethnie a toujours été le fonds de commerce de Hama Amadou. De cette fameuse et funeste « énergie de l’ouest » développée et entretenue depuis l’époque de Seyni Kountché jusqu’à les « ke kanda », concept créé et vulgarisé par Lumana à Niamey, Hama Amadou s’est toujours servi de la courte échelle pour assouvir ses ambitions personnelles.

C’est pourquoi dans sa sortie médiatique rien de bon n’a été annoncé pour le Niger en dehors de sa personne pour laquelle il veut se servir des naïfs et irresponsables pour arriver à ses fins.

Aujourd’hui les masques sont tombés. A l’image du chef de Nbunakuré (les fameux miliciens qui sèment la terreur au Burundi), Hama Amadou veut cultiver la haine entre les Nigériens. Il veut semer les graines de la discorde. Mais le Niger est un pays béni par Dieu le Tout Puissant, aucune entreprise du Diable ne réussira, in sha Allah.

L’appel du désespéré de Paris restera sans écho et le Niger renaissant continuera sa marche inexorable vers le progrès.

Chaque âme gouttera le Jour de la Résurrection ce qu’elle a semée ».