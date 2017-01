Entretien en tête-à-tête, hier, entre le Président Issoufou Mahamadou et Sa Majesté le Roi Salman Bin Abdulaziz Bin Al Saoud

Le Président de la République, Chef de l’Etat, SEM Issoufou Mahamadou, à la tête d’une forte délégation comprenant notamment la Première Dame, Dr. Malika Issoufou Mahamadou, est arrivé samedi

7 janvier 2017en début de soirée, à Riyadh, en Arabie Saoudite où il effectue une visite officielle.

Le Président Issoufou Mahamadou a été accueilli avec tous les honneurs à l’aéroport King Khalid, par Son Altesse Royale le Prince Fayçal Bin Bandar Bin Abdoul Aziz, Gouverneur de la Région de Riyadh. Le Chef de l’Etat a eu un entretien avec le Prince Fayçal au Salon Royal de l’aéroport avant de se rendre au Palais du Roi Khalid Al Saoud, où sont hébergés les hôtes de marque du Roi d’Arabie saoudite.

Dimanche après-midi, 8 janvier 2017, le Président de la République s’est rendu au Palais Royal Yammah où il a été accueilli, à sa descente de voiture, par le Serviteur des deux Saintes Mosquées, Roi d’Arabie Saoudite, Sa Majesté Salman Bin Abdulaziz Bin Al Saoud.

Après l’exécution des hymnes nationaux des deux pays et le passage en revue d’un détachement de la garde d’honneur, le Président de la République et le Serviteur des deux Saintes Mosquées, Sa Majesté le Roi Salman se sont rendus au Salon Royal pour saluer les personnalités saoudiennes et nigériennes.

A l’issue d’un Déjeuner officiel offert au Cabinet Royal par le Serviteur des deux Saintes Mosquées, le Roi d’Arabie Saoudite en l’honneur du Président Issoufou Mahamadou et de la délégation qui l’accompagne, les deux personnalités ont eu un entretien en tête-à-tête, élargi ensuite aux délégations des deux pays. Cette séance de travail a été marquée par la signature de quatre accords bilatéraux.

Il s’agit précisément de l’Accord de coopération sécuritaire entre le Gouvernement de la République du Niger et le Gouvernement du Royaume d’Arabie Saoudite, de l’Accord de prêt pour le Projet de construction et d’équipement des écoles primaires dans toutes les régions du Niger, de l’Accord de prêt additionnel relatif au Barrage de Kandadji et du Mémorandum d’entente relatif au Programme saoudien de construction de forages, de fonçage de puits et de développement rural en Afrique.

A l’issue de la signature de ces accords bilatéraux, le Président Issoufou Mahamadou a été décoré par le Serviteur des Deux Saintes Mosquées, Roi d’Arabie Saoudite, de la plus grande distinction du Royaume à savoir la « Décoration de Sa Majesté Roi Abdel Aziz. »

Le Chef de l’Etat a accordé, dimanche matin et dans la soirée, au Palais des Hôtes, des audiences à plusieurs personnalités saoudiennes. Il s’agit du Ministre du Hadj, Dr. Mohamed Bin Tine, du ministre des Finances, M. Mohamed Al Jadan, du Vice-Président et membre permanent du Fonds Saoudien de Développement (FSD), du ministre des Affaires Etrangères, M. Adil Al Joubair, du ministre de l’Environnement, de l’Eau et de l’Agriculture, M. Abdel Rahman Al Fadly et du ministre des Renseignements Généraux, M. Khalid Al Houmaidan.

Tete a tete entre A sa sortie d’audience, le ministre du Hadj a dit que le Président de la République est très attaché aux discussions sur le hadj.

Le quota des pèlerins nigériens et le transport de ces pèlerins aux Lieux Saints de l’islam pour le hadj 2017 ont été au centre de l’entretien entre les deux personnalités, a indiqué Dr Mohamad Bin Tine, ajoutant que le Chef de l’Etat a promis de solutionner le problème de transport. Le Gouvernement saoudien avec à sa tête le Serviteur des Deux Saintes Mosquées est disponible et prêt à servir tous les pèlerins, spécialement ceux du Niger, a-t-il précisé. « Le transport des pèlerins nigériens va s’améliorer et tout va se passer dans de bonnes conditions », a-t-il assuré.

Le ministre des Finances a indiqué avoir échangé avec le Chef de l’Etat sur la coopération entre les deux pays notamment l’aide de l’Arabie saoudite au Niger dans les domaines de la sécurité et du développement.

Il faut noter que les ministres saoudiens reçus par le Président Issoufou Mahamadou ont eu des séances de travail avec leurs homologues nigériens. Ces entretiens et séances de travail ont porté notamment sur le développement et le renforcement des relations de coopération entre les deux pays, dans divers domaines.

Il importe de rappeler que la dernière visite officielle de travail et d’amitié du Chef de l’Etat en Arabie Saoudite remonte à mai 2015.

Pour cette visite officielle, le Chef de l’Etat est accompagné d’une importante délégation composée notamment de Dr Lalla Malika Issoufou, Première Dame, M. Albadé Abouba, ministre d’Etat, ministre de l’Agriculture et de l’Elevage, M. Mahamadou Ouhoumoudou, ministre Directeur de cabinet du Président de la République, M. Massoudou Hassoumi, ministre des Finances, M. Kalla Moutari, ministre de la Défense nationale, Mme Kané Aichatou Boulama, ministre du Plan, M. Sadou Seydou, ministre du Commerce et de la Promotion du secteur privé, M. Yahouza Sadissou, ministre de l’Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale, Mme Amina Moumouni, ministre de l’Energie, Mme Kaffa Rakiatou Christelle Jackou, ministre de la Population, M. Almoustapha Garba, ministre de l’Environnement et du Développement durable et M. Boukari Manou Djibrilla, Commissaire à l’organisation du Hadj et de la Oumrah.