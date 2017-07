ETAT-MAJORS DES PARTIS POLITIQUES : Déchirements ou simples rumeurs infondées ?

Ces dernier temps, l’actualité politique est dominée par toutes sortes de rumeurs, les unes plus folles que les autres. Entre autres rumeurs qui circulent dans la capitale ou qui font le tour des salons des politiciens, les prétendues déchirures auxquelles seraient en proie certaines formations politiques, aussi bien de la majorité que de l’opposition.

Ces prétendues déchirures ont trait principalement à la conquête du leadership au sein de ces partis, ou encore à une supposée guerre de positionnement des uns par rapport aux autres en vue des prochaines joutes électorales de 2021. Dans notre dernière livraison, nous avions abordé justement cette question avec beaucoup de circonspection. Pour notre part, nous estimons que 2021 ce n’est pas demain et que d’ici cette date, beaucoup de choses peuvent survenir, rendant ainsi caduques toutes nos conjectures et prévisions actuelles.

La première condition pour voir 2021 ne nous appartient pas, car nos vies ne sont pas entre nos mains ! Alors, conjectures pour conjectures, l’homme est ainsi fait, il rêve toujours de se projeter dans le temps comme si, quelque part, il recherchait, à travers cette projection temporelle, l’immortalité. Les formations politiques, qui sont des regroupements humains, n’échappent point à ce penchant naturel chez les hommes.

Ainsi, nous passerons en revue l’ambiance générale qui règne dans les différents états-majors en ce début d’été 2017. Commençons par le PNDS-Tarayya, le principal parti de la majorité, la première force politique du pays, le parti qui focalise le plus l’attention de ses détracteurs. Un non-duel au sommet Ces derniers temps, la presse à sensations (suivez mon regard) fait état d’une mésentente profonde qui existerait au sein des instances dirigeantes du PNDS, mésentente qui pourrait déboucher à terme, selon les adeptes de l’apocalypse, à un éclatement du parti en plusieurs morceaux !

Mieux, d’après toujours les »apocalypse now », le Président de la République Issoufou Mahamadou et le Président du parti, Mohamed Bazoum seraient à couteaux tirés ! Alors, si cela était vrai, ce serait la fin de plus de 27 ans d’amitié d’abord, ensuite de camaraderie et enfin de compagnonnage politique entre les deux personnages. Affirmer une chose pareille et surtout y croire relève tout simplement de l’ignorance crasse de l’histoire du PNDS-Tarayya et de ses dirigeants.

Si, par un raccourci facile quoique débile, on veut faire référence au couple Tandja/Hama qui avait éclaté en plein vol sur l’autel d’ambitions croisées, tel n’a jamais été le cas entre Issoufou et Bazoum. En effet, Issoufou Mahamadou était le Président du parti jusqu’en 2011, tandis que Bazoum assurait la vice-présidence, et lorsque pour raison d’empêchement constitutionnel, puisqu’élu Président de la République, Zaki laissa la présidence du parti, tout naturellement, à son dauphin, lequel fut réconforté à ce poste par un congrès du parti en 2012.

Alors, comme on le voit, il n’y a jamais eu de concurrence entre les deux hommes, car chacun étant à sa place. Vouloir aujourd’hui les diviser n’est qu’une simple masturbation intellectuelle, dont se délecterait volontiers l’opposition lumaniste. En réalité, si le duo Tandja/Hama a connu cette triste fin, c’est que, quelque part, les rapports entre les deux hommes n’étaient pas tissés dans le roc de la sincérité et de la transparence. Aussi bien en amitié qu’en politique, la complicité est un facteur de durabilité des rapports.

Or, le couple Tandja/Hama n’a jamais semblé être en complicité au sens noble du terme, mais était plutôt perçu par les observateurs avertis comme une simple addition, une superposition d’égos surdimensionnés et totalement antagoniques dont on pouvait prédire qu’il prendrait feu à la moindre étincelle. Et c’est ce qui s’est passé en mai 2007, lorsque, par une motion de censure, les fiançailles ont pris fin. Koutoukalé terminera le feuilleton.

Or, la nature des rapports entre Issoufou et Bazoum est aux antipodes des relations Tandja/Hama qui n’ont jamais été des amis dans la vie, mais seulement unis par un simple concours de circonstance pour la conquête du pouvoir. D’ailleurs, vous aurez constaté de vous-mêmes, que de tous les leaders politiques du Niger post-Conférence Nationale, Issoufou Mahamadou est le seul qui ait gardé intact son entourage immédiat, alors que, pour tous les autres, c’est toujours des nouveaux visages qui apparaissent au gré des humeurs personnelles et des inconséquences politiques de ces leaders versatiles et proprement inconstants.

Qu’on le veuille ou non, cette constance dans l’entourage d’un chef est une marque et un trait de personnalité qui en renseignent beaucoup sur l’homme et ses convictions. Comme on le voit, toutes ces rumeurs sur l’état défectueux des relations entre Issoufou et Bazoum relèvent de ce que Massaoudou avait appelé en son temps l’Officine de Fabrique de Rumeurs et de Mensonges du Lumana FA.

Le drame dans tout cela, c’est qu’à force de vouloir intoxiquer l’opinion publique nationale avec ces fausses rumeurs, ils finissent eux-mêmes par succomber à leurs propres mensonges en oubliant qu’ils en étaient les auteurs ! Abordons à présent la situation au niveau du Lumana FA Un serpent à trois cornes Si le PNDS connait des querelles internes comme cela est véhiculé par une certaine presse, Le Lumana FA de Hama Amadou n’en est pas non plus à l’abri.

Depuis l’exil sanitaire de son leader en France, le Lumana FA traverserait des difficultés liées à la question du leadership au sein du parti. D’après certaines informations, trois principaux courants traverseraient le parti : le courant hamiste incarné par Issoufou Issaka et consorts, le courant dit indépendant revendiqué par Oumarou Noma, dit le courant de Dosso, et enfin le courant »Issoufou-compatibles » prôné par Soumana Sanda !

A l’analyse approfondie et sérieuse du cas du Lumana, on se rend bien compte que tous ces soi-disant courants ne sont que factices et relèveraient là-aussi de la pure conjecture intellectualiste. Pour notre part, il n’existe qu’un seul Lumana, le Lumana de Hama Amadou, un point, un trait ! Si, d’après certaines sources, Soumana Sanda aurait été aperçu dans les locaux de la résidence du Président de la République, à OPINIONS, nous avons la faiblesse de penser qu’il ne s’agirait pas là d’une démarche personnelle de l’intéressé, mais plutôt cela s’inscrirait dans une approche globale dont Hama lui-même serait l’initiateur principal.

En réalité, contrairement aux autres partis politiques, le Lumana FA est un parti politique trop attaché à la personne exclusive de Hama Amadou pour qu’un autre, fût-il Soumana Sanda, puisse en revendiquer une part ou une légitimité quelconque. Si vous n’êtes d’accord par la ligne fixée par le boss Hama, alors vous dégagez ! Voilà les raisons pour lesquelles, essentiellement, nous nous refusons là-aussi de succomber à ces rumeurs aussi charmantes ou sé- duisantes (ça dépend d’où on se place) soient-elles. Allez, circulez, il n’ya point de péril en la demeure ni au Lumana encore moins au PNDS !

Enfin, le troisième parti politique entré aussi dans une zone de turbulence semble être le vieux baobab de Seini Oumarou, la troisième force politique à l’Assemblée Nationale depuis les élections générales de 2016. A l’examen approfondi, la situation du MNSD, de tous les trois grands partis, nous parait être la plus inquiétante, car là, tout reste ouvert. Après les départs des Alba et ses camarades, que restait-il au MNSD en termes de fiefs électoraux ?

Si en 2011, il pouvait encore compter sur des bastions comme Maradi et Zinder, en 2016, dans aucune région du Niger, le MNSD n’a été premier en termes de suffrages populaires : la lente mais irrémédiable érosion électorale de ce parti semble avoir commencé. La seule question qui vaille aujourd’hui est de savoir au bout de combien d’élections l’état de décomposition sera tel que ce parti, à l’instar de la CDS et l’ANDP, ne sera plus en mesure de constituer un groupe parlementaire à l’Assemblée !

La situation de Seini Oumarou à la tête de ce parti demeure extrêmement fragile pour ne pas dire précaire, et il n’est pas exclu dans ces conditions qu’une candidature comme celle de Ibrahim Idi Ango puisse avoir toutes les chances de prospérer. Alors, pour le MNSD, rien n’est donc sûr, les semaines et les mois à venir nous édifieront certainement davantage sur l’avenir proche et lointain de ce parti.