Eucap Sahel Niger remet de matériels pédagogiques aux FDS en fin de formation

Eucap sahel Niger a remis ce jeudi dans son Quartier général à Niamey de valises pédagogiques aux formateurs des forces de défenses et sécurité au terme de leur formation d’analystes en fraude documentaire, a constaté le reporter de l’ANP.

La cérémonie a été marquée par la remise de diplômes et du matériels pédagogiques aux 28 formateurs dont Sept(7) de la Grade Nationale du Niger Treize(13) de la Police Nationale et huit(8) de la Gendarmerie Nationale. Ces éléments de forces intérieures proviennent des différentes régions du pays.

Les récipiendaires ont suivi un séminaire de formateurs analystes en fraude documentaire axé notamment sur l’utilisation du scanner automatique de détection des faux documents d’identité. La formation s’est déroulée du 19 au 21 juin. Le kit offert est constitué d’ordinateur portable, de loupe, de valise, d’écran, d’onduleur et de pointeur.

Ces formateurs constituent un vivier autonome et opérationnel pour le Niger capables de démultiplier les formations, au profit des FDS et une capacité de formation nigérienne projetable sur l’ensemble du territoire national, estime-t-on.

Dans son mot de bienvenue, le chef de mission d’Eucap Sahel Niger M .Frank Van Der Mueren a rappelé que cette remise de kit est l’aboutissement de deux années de travail et de coopération entre les experts et les FDS et constitue un point important dans le transfert de compétences aux Forces de défenses et de sécurité nigériennes qui peuvent être fier de leur expertise qui est à la pointe dans le domaine de la fraude documentaire .

M. Frank Van Der Mueren a indiqué que ‘’Ce jour est d’autant plus symbolique qu’il s’inscrit dans la continuité des appuis de la mission et de l’Union Européenne dans le renforcement des capacités des FDS du Niger dans l’exercice de leur taches et mission quotidiennes à travers tout le Niger’’ .

Ce bénéfice, a-t-il rappelé, est aussi celui de la population nigérienne qui à travers ce matériel est la première bénéficiaire d’un renforcement de sa sécurité.

Depuis sa présence en 2012, la mission Eucap Sahel Niger a inscrit le renforcement des capacités des Forces de sécurité intérieure nigériennes au nombre de ses objectifs prioritaires à travers des formations, des appuis, des conseils et des équipements, rappelle-t-on.

