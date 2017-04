Événements tragiques du 10 avril : Alternative Espaces Citoyens prend position

Après les manifestations des élèves et étudiants à Niamey, le lundi 10 avril 2017, l’association Alternative Espaces Citoyens a appris, avec consternation, la mort confirmée de deux jeunes étudiants, Mala Kelloumi Bagalé et Mali Agaly, et la fermeture du campus universitaire de Niamey sur décision du gouvernement.

L’association Alternative Espaces Citoyens, profondément attachée au respect des droits humains et à la sacralité de la vie humaine, condamne énergiquement la brutalité inouïe exercée par des éléments des forces de l’ordre contre les élèves et étudiants, et présente ses condoléances aux familles, aux camarades et aux proches des victimes.

L’association Alternative Espaces Citoyens saisit cette occasion pour rappeler que la liberté de manifestation est une liberté fondamentale consacrée au Niger par les instruments juridiques internationaux et par la Constitution du 25 novembre 2010. Les élèves et étudiants, ainsi que tous les citoyens et citoyennes, doivent pouvoir jouir de cette liberté, sans qu’il ne leur soit opposée une quelconque force.

L’association Alternative Espaces Citoyens demande l’ouverture d’une enquête pour identifier et traduire devant la justice les responsables des brutalités policières qui ont abouti à la mort des deux étudiants ; tout en soulignant que la responsabilité morale de cette situation tragique incombe clairement aux autorités politiques en place à Niamey.

L’association Alternative Espaces Citoyens profite de l’occasion pour rappeler qu’il est du devoir de tous les citoyens et de toutes les citoyennes de ce pays de se mobiliser pour la défense du droit à l’éducation au Niger, en ayant à l’esprit que la situation actuelle de l’école nigérienne constitue une véritable hypothèque pour l’avenir du pays et de sa jeunesse que l’État a le droit d’éduquer et de protéger.

L’association Alternative Espaces Citoyens apporte son soutien indéfectible aux légitimes revendications des élèves et étudiants, ainsi que des enseignants. Elle demande au gouvernement de rouvrir instamment le campus universitaire et d’engager un dialogue franc avec l’Union des Scolaires Nigériens et les syndicats du secteur de l’éducation pour une solution rapide à la crise scolaire en cours.

Enfin, l’association Alternative Espaces Citoyens condamne les violences exercées par des éléments de l’ordre contre des journalistes, et bien d’autres paisibles citoyens, à l’occasion de la manifestation des élèves et étudiants du 10 avril 2017.

Fait à Niamey, le Mardi 11 Avril 2017