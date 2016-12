Evolution des prix des produits agricoles : Légère baisse des prix de la plupart des produits

Selon le Bulletin mensuel des produits agricoles n°239 du mois de novembre 2016 édité par le SIMA, au cours du mois de novembre, la situation des marchés agricoles est marquée par une diminution des prix moyens de la plupart des produits. Toutefois, le prix moyen du mil est en hausse de 4%.

Quant au maïs, sorgho, souchet gros rhizome et riz local, leurs prix moyens demeurent constants par rapport à ceux de la même période de 2015. Par rapport à la moyenne des cinq dernières années (novembre 2011- novembre 2015), les prix moyens sont en diminution pour presque tous les produits.

Pour le mil, le prix moyen national a connu une légère baisse de 3% par rapport à celui du mois passé, à cause de l’amélioration de son offre sur les marchés suivis. Il se situe actuellement à 191 FCFA/kg contre 196 FCFA/kg le mois passé. Le prix le plus bas est relevé à Dungass (127 FCFA/kg) et le plus élevé est enregistré à Arlit (267 FCFA/kg). Par rapport, au niveau de la même période de 2015 et à la moyenne des cinq dernières années (Novembre 2011/Novembre 2015), le prix moyen est à un niveau plus élevé de 4% et plus bas de 11% respectivement.

Le prix moyen du sorgho, à l’instar de celui du mil, affichait une légère baisse de 4% par rapport à celui du mois passé, du fait de l’amélioration de l’offre du produit sur les marchés suivis. Le prix moyen national actuel se situait à 195 FCFA/kg contre 204 FCFA/kg précédemment. Le prix le plus bas (106 FCFA/kg) est observé sur le marché de Gararé/Tessaoua. Par contre, le prix le plus élevé (264 FCFA/kg) est relevé sur celui de Dosso Commune. Par rapport à la même période de l’année passée et à la moyenne quinquennale, le prix moyen du sorgho reste stable et à niveau plus bas de -7% respectivement.

Quant au maïs, à l’image du mil et du sorgho, son prix moyen national a enregistré une légère baisse de 5% rapport au mois passé, en raison de l’amélioration de l’offre du produit sur les marchés suivis. Le prix moyen se situe actuellement à 210 FCFA/kg contre 221 FCFA/kg le mois passé. « Le prix le plus bas (159 FCFA/kg) est relevé à Mokko/Dosso alors que le prix le plus élevé est observé Abalak (283 FCFA/kg). Comparé au niveau de novembre 2015 et à la moyenne des cinq dernières années, le prix moyen du maïs est stable et en baisse de 5% respectivement », souligne le bulletin.

Pour ce qui est du riz local, tout comme pour les autres céréales locales, son prix moyen national a connu une légère baisse de 4% par rapport à son niveau du mois précédent, du fait de l’amélioration de l’offre sur les marchés suivis. Il se situe actuellement à 366 FCFA/kg contre 380 FCFA/kg précédemment. « Le prix le plus bas est observé à Tounfafi/Madaoua (300 FCFA/kg) et le plus élevé (444 FCFA/kg) sur le marché de Diffa Commune. Le prix moyen de ce produit reste constant par rapport au niveau de la même période de l’année passée Cependant, il est en baisse de 8% par rapport à la moyenne des cinq dernières années », indique la même source.

Pour le riz importé, le prix moyen national est resté presque constant par rapport à celui du mois passé. Il se situe actuellement à 456 FCFA/kg contre 453 FCFA/kg précédemment. Cette situation s’explique par la régularité de son offre sur les marchés suivis. Le prix le plus bas (350 FCFA/kg) est observé à Tounfafi/Madaoua. Par contre, le prix le plus élevé est relevé sur le marché de Nguigmi (592 FCFA/Kg). Le prix moyen de ce produit reste stable par rapport à la même période de l’année passée et à la moyenne des cinq dernières années, il est en baisse de 3% et 5% respectivement, conclut le bulletin.