Exclusif- Niger : Jeu de chaises musicales à Cbao Attijari- Niger, le sénégalais Adama Faye retourne à la maison mère et la nigèrienne Dans Baba aux commandes

Un léger jeu de chaises est intervenu à la succursale nigérienne de la major marocaine Attijari Wafa Bank avec l’arrivée aux manettes de Cbao-Niger de Zeinabou Dan Baba, une ex pensionnaire d’Ecobank Niger. Tandis que son prédécesseur, le sénégalais, Adama Faye, signe son retour au siège sis à Dakar ( capitale du Sénégal) .

Un vent de changement souffle sur Cbao- Attijari Niger, succursale de Cbao – Sénégal et filiale du groupe bancaire marocain Attijari Wafa Bank . Elle avait pris pied novembre 2013 après l’obtention d’un agrément unique auprès de la Commission bancaire depuis fin juin 2013. Après l’inauguration en grandes pompes du siège flambant neuf sur les berges de Niamey par le PDG du groupe Attijariwafa bank, Mohamed Kettani, les autorités marocaines avaient jeté leur dévolu sur le sénégalais, Mamadou Pène, le premier patron de la succursale nigérienne, banquier intègre et rigoureux.

Il quittera ses fonctions de Directeur général avant de se faire succéder par un autre cadre sénégalais, Adama Faye, qui occupait jusqu’à sa nomination le stratégique poste de Directeur des filiales de Cbao- Attijari. Dakar avait misé sur ces deux jockers avant de se décider à les faire revenir au bercail. En quelque sorte, un retour à la case départ.

Zeinabou Dan Baba aux manettes

Désormais, c’est une nigérienne bon teint qui tient les clés de Cbao- Attijari Niger. Son nom : Zeinabou Dan Baba. Une grosse exclusivité de Confidentiel Afrique. À Niamey, on la présente comme une égérie du milieu financier sur le marché de Niamey. La nigérienne Zeinabou Dan Baba officiait jusque là à Ecobank Niger comme Directrice des Ressources Humaines avant d’atterrir à la succursale nigérienne d’Attijari.

Selon nos informations, le groupe marocain compte faire les lignes en misant sur l’expérience de la nouvelle recrue et sa maîtrise parfaite du marché. Une source autorisée contactée par Confidentiel Afrique, nous a confirmé que Mme Zeinabou Dan Baba a du cran et sait bien la mission qui l’attend avec ce nouveau galon reçu des autorités marocaines. Elle ouvre l’ère de la » désénégalisation » en accédant aux commandes des succursales ouest- africaines.

Car deux autres cadres sénégalais M. Lawson et Abbas Aidara, drivent respectivement les succursales du Burkina, la première de la stratégie d’expansion vers le marché de l’Uemoa et du Bénin . A peine retourné à Dakar, le désormais ex patron de Cbao-Niger attend d’être fixé sur sa nouvelle feuille de route. Son poste de Directeur des filiales est est piloté par Mamadou Bessane, précédemment DG de CBIP – Paris.