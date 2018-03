Excursion sur certains sites devant accueillir les participants à la 33ème Conférence au sommet de l’Union Africaine

L’Agence Nationale pour l’Organisation de la 33èmeConférence de l’Union Africaine (Agence UA Niger 2019) que Niamey, la capitale du Niger, va accueillir en 2019, a organisé, ce mardi 6 mars, une série de visites sur les sites de certains chantiers qu’elle supervise dans le cadre de la bonne tenue de cet évènement.

En compagnie du Ministre en charge du Tourisme, M. Ahmed Boto, le Directeur Général de l’Agence UA Niger 2019, le Ministre-Conseiller à la Présidence de la République, M. Mohamed Saïdil Moctar, et ses principaux collaborateurs ont ainsi fait découvrir aux journalistes les chantiers de construction de l’Hôtel Bravia Niamey du Groupe Royal Continental, et ceux des Cités 1 et 2 de l’Union Africaine.

Si le chantier de l’hôtel Bravia Niamey (un hôtel 5 étoiles dans un immeuble à 9 niveaux et sous-sol situé au quartier Plateau) est à plus de 90% en termes de ‘’gros œuvres’’, ceux des Cités 1 et 2 de l’Union Africaine (une soixantaine de villas haut standing sur la Corniche Yantala) sont au stade de terrassement des sites. Ces chantiers, note-t-on, sont prévus pour finir à temps et ainsi contribuer significativement à l’amélioration de l’offre d’hébergement de Niamey.

A l’issue de cette visite, la première d’une série, le Ministre Ahmed Boto s’est réjoui de l’avancement des travaux, avant d’appeler les responsables des autres chantiers prévus dans le cadre de l’organisation de cette conférence, à accélérer la finition des travaux.

Quant au Directeur Général de l’Agence UA Niger 2019, après avoir expliqué aux journalistes que son Institution a voulu privilégier le partenariat privé au regard de la situation économique du pays, il a lancé un appel à la mobilisation de tous les Nigériens autour de ce grand événement panafricain.

C’est lors de la 25ème Session des Chefs d’État et de Gouvernement de l’Union Africaine, rappelle-t-on, que le Niger a été choisi pour abriter la 33èmesession en 2019. Et c’est pour une meilleure organisation de l’évènement que l’Agence UA Niger 2019 a été créée.

KPM/AMC/ANP/Mars 2018