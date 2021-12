Exposition universelle Dubaï 2020: le président bazoum met en exergue le label Niger

Le Président de la République, Chef de l’état, SEM Mohamed Bazoum a présidé aujourd’hui, la cérémonie de la célébration de la Journée du Niger à l’occasion de l’exposition universelle Dubaï 2020.

Après avoir exprimé ses vifs remerciements aux autorités Emiraties, le chef de l’état a indiqué que « Le Niger est heureux de participer à l’exposition universelle Dubaï 2020 pour marquer son adhésion au thème de cette édition « Connecter les esprits et construire le futur », afin de mieux se faire connaître en tant qu’espace de dynamiques économiques, scientifiques, culturelles, engagé par ailleurs sur les questions de durabilité, de mobilité et d’opportunité ».

Le président bazoum n’a pas manqué de rendre hommage au Président des Emirats Arabes Unis, l’Emir KHALIFA BEN BEN ZAYED AL NAHYANE et à l’Emir de Dubaï, Son Altesse MOHAMMED BEN RASHID AL MAKTOUM qui ont engagé avec clairvoyance, ouverture d’esprit et sens du partage, les Emirats Arabes Unis dans l’organisation de cette exposition universelle.

En effet, pour lui, » l’exposition universelle est le moment pour tous les pays du monde de montrer leur savoir faire technologique et leur vision du futur.

La participation du Niger, se justifie par trois raisons fondamentales : les thèmes, les slogans et les objectifsde l’exposition de cette année ; notre conviction intime que tout développement technologique, pour être harmonieux, doit être fondé sur l’histoire et l’observation minitieuse de la nature et l’énorme richesse culturelle et historique dont dispose notre pays ».

« A travers son Pavillon à quelques pas du majestueux salon mobilité Alif, le Niger rappelle combien il est nécessaire de promouvoir le rapprochement entre les peuples mais également d’explorer les possibilités offertes par les innovations technologiques pour connecter les villes entre elles et réduire la fracture numérique grâce à des projets innovants.

Agencé à la façon d’un musée racontant une histoire du passé et une vision du futur, le pavillon du Niger offre un aperçu de la richesse de son patrimoine historique et culturel avec un voyage dans le temps permis par les vestiges préhistoriques exceptionnels qui y sont exposés et les attraits des differentes régions et groupes culturels qui composent le Niger d’aujourd’hui. »

Le président de la république a entre autres cité « toute la richesse technologique de notre peuple qui est le premier à utiliser les outils taillés en pierre et la richesse archéologique avec l’exposition de quelque échantillons de squelettes de dinosaures pour rappeler ce que fut notre espace sahélien il y a des millions d’années et le grand bouleversement climatique qui a frappé cette région « .

Pour le chef de l’état, «

Le Niger est venu s’affirmer et présenter au monde, la richesse de sa culture, de ses potentialités économiques notamment agricoles, pastorales et minières dont l’uranium, l’or et autres terres rares tels que le lithium, le niobium, le tantalium, etc. »

Le président bazoum a également mis en exergue, les recherches hydrogéologiques récentes qui ont révélé que le sous-sol nigérien recèle des plus importantes réserves en eaux souterraines des pays du Sahel (600 milliards de m3).

3ème producteur mondial d’uranium et tout récemment producteur du pétrole dont l’exploitation de nouveaux gisements permettra au Niger de passer de 20.000 barils/jour à 100 000 barils/jour, en 2023 et la construction d’un pipeline d’environ 2000 kms destiné à l’exportation.

Avant de conclure, le président bazoum a réaffirmé que « C’est donc naturellement avec une très grande fierté que nous vous présentons ce pays de paix, d’hospitalité et d’opportunités.

C’est aussi une occasion idoine de lancer une invitation à tous les investisseurs à se rendre au Niger car le climat des affaires est propice (fiscalité incitative, code des investissements attractif prévoyant la garantie et la sécurisation des investissements, possibilités d’affaires multiples et variées). »

Le chef de l’état a aussi donné des garanties aux investisseurs quant à la sécurisation des investissements à travers notamment un code des investissements attractif. Des réformes sont en cours pour améliorer toujours mieux le climat des affaires et soutenir les investisseurs.

Le Gouvernement, dans le cadre de l’exécution de mon Programme de Renaissance Acte III, envisage de lancer de grands projets d’infrastructures et des pôles agro-industriels en Partenariat Public Privé (PPP) ou sous forme de BOT notamment dans le domaine des énergies nouvelles et renouvelables ».

« Je vous invite à visiter et revisiter le Pavillon Niger qui présente un condensé de ce pays aux multiples potentialités et opportunités ».



Par Tam-tam info news