Extension et modernisation du Centre National de Référence pour la Drépanocytose…

Le Ministre de la Santé Publique, Dr Illiassou Idi Mainassara a visité la semaine passée, le Centre National de Référence pour la Drépanocytose qui accueille des malades venant de plusieurs pays de la sous-région dont le Niger, le Burkina, le Bénin, le Togo, le Ghana, etc.

Après avoir manifesté toute sa satisfaction par rapport à la qualité des soins prodigués par les agents de ce centre, le Ministre a également relevé des difficultés ayant trait à l’exiguïté des locaux.

Il s’agit de la capacité d’hospitalisation trop limitée et de l’insuffisance des locaux abritant le laboratoire d’analyse médicale.

Le Ministre a pris l’engagement de rendre compte aux plus Hautes Autorités afin qu’une solution à très court terme (extension temporaire en matériels préfabriqués) et la construction à moyen et long terme d’un nouveau centre dont le ministère de la Santé publique dispose déjà d’un terrain de 3 hectares.





Le Président de la République, Chef de l’Etat, ISSOUFOU MAHAMADOU qui a été trop sensible à cette situation a immédiatement instruit le Gouvernement pour donner une réponse immédiate à cette requête.

Ainsi, joignant l’acte à la parole, cette extension a commencé depuis le vendredi 9 octobre 2020. Le Ministre de la Santé a effectué une visite le même jour, dans l’après-midi, au niveau de ce centre, afin de constater lui-même l’évolution des travaux!

C’est un grand ouf de soulagement pour les malades tant sur le plan national que régional. La santé n’a pas de prix à-t-on coutume de dire, les autorités nigériennes l’ont comprise !

Il ne reste plus aujourd’hui que de suivre de très près et de très bien mettre en œuvre les directives données par le ministère de la santé pour que ce centre à l’instar des autres centres de référence du Niger, soit vraiment un lieu de référence nationale et pourquoi pas internationale !



Par Djibrill Nassamou, journal l’expression.