Faculté des sciences de la santé de l’UAM : Réhabilitation des infrastructures par la Fondation Tattali Iyali de la Première dame Dr. Lalla Malika Issoufou

Suite aux inondations catastrophiques de la précédente saison pluvieuse ayant occasionné de perte en vie et en matériel sur pratiquement l’ensemble du pays, la Fondation Tattali Iyali de la Première dame, Dr Lalla Malika Issoufou a apporté un appui à la Faculté des sciences de la santé de l’Université Abdou Moumouni de Niamey (FSS/UAM) où elle a réhabilité les infrastructures impactées par le débordement des eaux du fleuve. Les travaux réceptionnés solennellement, par la Première dame, le jeudi 18 février dernier ont consisté notamment à la rénovation de l’amphithéâtre et des deux bibliothèques ; à la reprise de l’étanchéité de certains bâtiments ainsi que des toilettes et la réhabilitation du système d’évacuation des eaux.

Citoyenne profondément attachée à la transmission du savoir et à la formation du capital humain ; médecin dont la vocation est faite d’altruisme et de don de soi, enfin ancienne étudiante de la FSS, la Première dame, Dr Lalla Malika Issoufou a été particulièrement sensible à la catastrophe connue par la faculté des sciences de la santé de l’UAM dont elle se dit infiniment redevable. En effet, au lendemain de ces inondations, la Première dame a assisté à un spectacle affligeant suite aux dégâts enregistrés sur les infrastructures de cette faculté. «Des salles de cours et d’autres bâtiments ont submergés par les eaux. La faculté était méconnaissable», constatait alors Dr Lalla Malika Issoufou.









«Le moral était très bas. Les étudiants ont nagé dans l’eau avec tous les risques pour aller sauver quelques documents, certains meubles et matériels informatiques qui n’étaient pas encore endommagés», a rapporté le délégué des étudiant de la FSS/UAM lors de la cérémonie de la réception des travaux ayant permis de réparer les dégâts.









Cette réaction réconfortante de la part de la Première dame, Dr Lalla Malika Issoufou, saluée à juste titre tant par les étudiants que par le corps enseignant représenté par le doyen de la faculté, a bénéficié de la participation de la BOA (Bank Of Africa) et l’ICESCO. L’intervention a donc permis aux étudiants et à leurs encadreurs retrouver désormais un cadre agréable pouvant leur permettre de rattraper le retard accusé suite à ces inondations et suite à l’avènement de la pandémie de la Covid-19, et sauver l’année académique en cours.

Par Ismaël Chékaré