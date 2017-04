Fait divers: Le marabout-sorcier du Pont de l’Amitié Chine-Niger

L’histoire qui va suivre se passe en ce mois de septembre 2014, à une heure tardive de la nuit, au bon milieu du Pont de l’Amitié Chine-Niger. L’événement des plus insolites mérite d’être conté. C’était dans la nuit du 19 au 20 septembre 2014 à l’heure où les âmes les plus fragiles se promenaient de rêve en rêve dans leur profond sommeil. Sur le Pont de l’Amitié Chine Niger, au bon milieu de la chaussée, direction Gamkallé en venant de la Rive Droite, se tenait seul un homme, accroupi en position de prière. Pour les rares passants de l’axe parallèle, il s’agit d’un fou.

Cependant, ceux qui passent à côté de l’étrange personnage peuvent facilement remarquer à son habillement normal qu’il peut bien s’agir d’une personne jouissant de toutes ses facultés. A côté de notre marabout bizarre qui égrenait son chapelet, deux coqs bien ligotés s’alitaient sur le trottoir réservé aux passants attendant leur dernière heure. Sans doute, une affaire de sacrifices. Rien ne semblait inquiéter le marabout-sorcier concentré sur son exercice. Qui peut oser s’arrêter devant cet événement insolite, surtout en ce moment d’ambiance politique délétère ou les adversaires sont prêts à tout pour s’affaiblir et s’éliminer ? Les plus curieux et courageux ont préféré commenter la scène une fois assuré d’être hors de portée de l’étrange personnage.

Quand arrive finalement un camionneur qui n’a d’autre choix pour se frayer son pas- sage que de tenter de dissuader l’occupant clandestin du milieu de la chaussée. Devant donc les klaxons et les phares, notre marabout-sorcier de prendre précipitamment congé du lieu en direction de la Rive Droite tout en balançant ses deux coqs (rouge et blanc) bien vivants dans les eaux du fleuve Niger. De la bonne bouffe pour les poissons ! Faut-il croire que notre étrange personnage n’a pas mis dans son calcul le passage du camion et que l’affaire est gâtée ou bien tout cela rentrait dans le calcul de sa sorcellerie du jour ? L’un dans l’autre, cet événement nous montre jusqu’où l’être humain peut aller pour assouvir ses désirs et plaisirs.

Voilà aussi qui interpelle les autorités communales à multiplier la surveil- lance nocturne dans la capitale. En ce 21ème siècle, de surcroît dans une grande ville comme Niamey et sur un aussi grand axe, au moment où l’on parle de la sécurité comme priorité des priorités, de telles situations sont tout simplement inadmissibles. D’où la nécessité de mettre un garde de surveillance d’un bout à l’autre du nouveau pont comme sur celle qui jonche la terminaison du pont Kennedy du côté de l’Université Abdou Moumouni de Niamey. Les patrouilles sporadiques ne suffisent pas.