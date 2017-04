Fait divers: Un mariage frauduleux démasqué

L’histoire qui va suivre n’a rien d’un mariage secret, c’est-à-dire d’une union de couple sans le consentement des parents. Lisez la suite pour comprendre le début et la fin de ce qui n’est rien d’autre qu’une supercherie. Comme Dieu est juste et qu’il ne dort jamais, le bien finit toujours par triompher sur le mal.

Monsieur Kamikaze (c’est comme cela que nous appellerons le protagoniste de l’histoire) aura réussi son coup jusqu’à la dernière minute. Mais ne dit-on pas qu’une minute avant la mort, c’est encore la vie ! C’est donc dans la dernière seconde que Ladidi (ce n’est pas son vrai nom, histoire toujours de garder l’anonymat sur les personnes de notre description) et sa famille vont démasquer Kamikaze. En un (1) an et demi, le couple Kamikaze/Ladidi va vivre son amour du calice à la lie, sans le moindre couac, en dehors bien sûr des petites scènes habituelles entre tourtereaux.

Après donc sa naissance, l’amour de notre couple de Banifandou finit par atteindre son apogée et les deux jeunes gens ont décidé avec la bénédiction de leurs parents de passer à l’étape supérieure, c’est-à-dire le mariage. Rien, en dehors de la mort ne peut plus séparer le beau commerçant et la belle étudiante, c’est du moins leur souhait mais également celui de leurs parents. Mais, c’était sans compter que cet amour naviguait depuis sa naissance dans un océan de mensonges. Kamikaze n’était nullement un commerçant.

Il n’était qu’un apprenti commerçant, ou disons en termes plus claires que c’est un coursier. C’est dans cette débrouillardise qu’il arrivait à joindre les deux bouts et à satisfaire les petits caprices de sa dulcinée. La dot de 500 000 FCFA, il a réussi à la réunir par des quêtes et la solidarité familiale. Jusque-là, tout a marché comme sur des roulettes. Le jour de la demande en mariage, l’amour Kamikaze/Ladidi va être emporté par les vagues de l’Océan de la vérité. En effet, ce jour-là, le patron du futur jeune marié qui compose sa délégation va découvrir que la future jeune mariée n’est personne d’autre qu’une de ses cousines.

Alors, il dévoile le vrai visage de son petit aux parents de Ladidi. Il ne voulait pas être complice du mensonge de Kamikaze qui a laissé entendre à ses beaux parents qu’il est un grand commerçant propriétaire de beaucoup de biens et belles choses. La suite de l’histoire, vous pouvez bien l’imaginer : la vérité finit par rattraper le mensonge et ce qui devrait arriver arriva, à savoir le déclin de cet amour qui aura duré plus d’une année.