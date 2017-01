Fait diversL: Comment elle est tombée dans le piège son époux

A maintes reprises, l’amère vérité est tombée dans les oreilles de Sadou sans qu’il ne dise mot à son épouse. Alors, on a commencé à douter de la capacité du mari de Balki à prendre ses responsabilités. Mais comme il voulait faire les choses dans les règles de l’art, personne n’a vu sa vengeance venir.

Pour Balki, il n’y a pas le feu dans sa maison. Elle sait qu’on lui a rapporté des choses sur elle mais le fait qu’il n’a jamais bronché a fini par convaincre son épouse qu’elle est tombée sur un gigolo. Elle peut donc tout se permettre. Bonjour la pagaille ! Le plus choquant dans les affaires de Balki, ce qu’elle ne donne pas l’impression d’être offusquée par le qualificatif de « femme infidèle ». Selon quelques indiscrétions, un jour, en plein jour, devant un tas de témoins, l’une de ses voisines l’a traitée de « prostituée ». Bien avant, lors d’une petite altercation, une autre de lui lancer à la figure le terme « blessée de guerre ».

Toutes ces hontes sont tombées dans les oreilles de Sadou sans la moindre réaction de sa part. Toute chose en ce bas monde ayant une fin, Sadou ne tardera pas à prendre sa vengeance. Il n’a pas eu besoin d’une quelconque complicité pour prendre son épouse la main dans le sac. Son téléphone portable a suffi. Sadou acheta une nouvelle puce (ligne de téléphone). Par cenouveau canal, il envoya de nombreux SMS (messages) flatteurs à Balki. Au bout de deux semaines de résistance, son épouse qui pensait être tombée sur un beau mec jeune en puissance succomba à la tentation.

Ici, nous marquons une petite parenthèse pour dire que Balki ne court pas derrière l’argent. Son époux qui n’est pas un « Bill Gates » possède les « feuilles » (c’est-à- dire de l’argent) et n’est pas du genre à dépenser en comptant. Le malheur de Sadou, c’est donc d’avoir croisé le destin d’une insatiable. Revenons à la narration de l’histoire. Quand Sadou sut que son épouse s’est bien enfoncée, alors, il prit le rendez-vous tant attendu dans une de ces maisons closes dites « Résidence ». A l’heure h, elle s’est amenée sur le lieu sans imaginer ce qui l’attend. Ce n’est pas, comme le ferait l’autre, à coups de ceinturon qu’elle fut accueillie, mais pire.

Dans la « Résidence », des surprises l’attendaient. Il y avait sa mère, un de ses oncles, un cousin à son époux et ce dernier lui-même. Sur le champ et devant les faits et les témoins, Sadou prononça la sentence fatale du divorce : les 3 répudiations. Aux dernières nouvelles, Balki peine à refaire sa vie dans un quartier où sa honte a frappé à toutes les portes.