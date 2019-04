Faits divers : Deux bandes criminelles et trois groupes de voleurs à mains armées opérant à Niamey, mis hors d’état de nuire…

La police nationale persiste et signe dans la traque des bandes criminelles qui hantent les rues de la capitale. En effet, elle vient de faire tomber trois redoutables groupes de voleurs à mains armées et deux bandes criminelles ayant perpétré deux meurtres à Niamey. S’y ajoute aussi un autre groupe spécialisé dans le vol aux alentours des banques où un suspect a été mis aux arrêts.

Tous ces groupes ont été présentés aux médias de la place, hier, à la Direction de la police judiciaire. Pour le premier groupe, composé de trois suspects, les faits portent sur le meurtre du nommé Abdou Abdou Barma Mato, en date du 15 mars 2019.

Pour le second groupe, six suspects ont été interpellés pour le meurtre du jeune Ibrahim Yokoye retrouvé molesté et poignardé le 19 mars 2019. S’y ajoutent deux autres groupes qui, eux, excellaient dans des vols aggravés par des actes d’agression contre les paisibles citoyens. Il y a enfin un autre groupe qui, lui, est spécialisé dans le vol aux alentours des banques, avec un seul suspect arrêté.

(Source : Police Nationale du Niger)